兩大遊日必用App．Tabiko 真人幫你安排行程　Payke 一嘟了解產品

數碼生活
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港人到日本旅行已經到達瘋狂的地步，就算言語不通也無阻港人對日本的喜愛。不過，自由行時沒有一個懂日語的朋友在旁，難免會遇到一些阻滯。若果大家想安排日本行程﹑訂檯，以及購物上更得心應手，就要留意以下兩個遊日必用 APP

Tabiko 真人即時回答遊日查詢

有時安排行程前，大都有上網／查看旅遊書，不過資料未必夠快夠新，如果可以即時問到今次東京有什麼特別活動就更好了。Tabiko 似足 WhatsApp 般簡潔方便，只要在 App 上詢問有關遊日的查詢，就能得到客服迅速的回答。客服大都是在日本居住了一段時間的台灣年青人，他們對日本各地的資訊都有一定了解，用戶可以用中文向他們查詢現時日本有什麼特色景點，甚至可以仔細了解有什麼地方可以賞櫻或夾公仔店的位置等。

Tabiko 真人回答遊日相關問題（官方圖片）

免費預訂餐廳

日本的人氣餐廳都大排長龍，但不懂日文難以致電留座，旅遊的時間就是金錢，花在排隊上實在浪費。大家也可以使用 Tabiko，找客服免費幫忙訂座，只要輸入相關資料，就能輕鬆訂座。不過，部分的餐廳會收取額外取消費，因此用戶要先新增信用卡，如臨時取消及無故未到，即將被收取費用，若沒有發生這問題就不會收費。其實 Tabiko 還可以幫助預訂住宿和機票，不過「機酒」涉及的金額較大，筆者建議可先找客服查詢目的地的酒店推薦後，再返回官方網站預訂比較合適。（點圖看使用步驟）

Payke 了解商品詳情

去到日本，少不免前往藥妝店掃貨。不過，就算產品上有漢字，部分商品的詳細資料難以了解，特別是藥物的成份﹑服用方法和劑量必須有確切的了解，如果外服當成口服就危險了。而日本公司開發的 Payke，只要掃瞄產品上的條碼，就能知道產品的相關資訊。

大部分日本商品能成功掃瞄

Payke 內的商品描述能分成兩類：一，和生產商合作的詳細描述；二，沒合作的簡單描述。在（一）的情況下，商品的資訊非常詳細，與產品背後的商品說明基本一致。（二）即有點似 Google Translate 的文字描述，雖不太通順，但已經比單看片假名和漢字更能了解產品資訊。在藥妝店打開這個 App，連中國店員也不用依靠，自己就能玩轉所有日本商品。（點圖看使用步驟）

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