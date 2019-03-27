GTA 秘技真係得？美國大學籃球員靠紋身護體可以無限入波？

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

很多玩家打機都會使用秘技，利用官方提供的秘技，令角色的力量提升。在遊戲中成為無人能敵的「超人」，玩家可以在正常遊玩外，透過秘技得到與別不同的樂趣。沒想到，近日在美國的大學籃球埸上，竟有球員在現實中公然使用 GTA 的秘密。

「L1, R1,口, R1, ←, R2, R1, ←, 口, ↓, L1, L1」

Twitter 一個專分享籃球新聞的用戶「LakeShowYo」，發現了印第安纳大學籃球隊的球員－Devonte Green，身上的紋身別具意義。左手手臂上紋上「L1, R1,口, R1, ←, R2, R1, ←, 口, ↓, L1, L1」，而這一段按鍵指令就是 PS2 遊戲《Grand Theft Auto: San Andreas》（GTA）的無限子彈秘技。作為球員後衛的 Green，把無限子彈秘技紋在手上，寄予能不斷射波得分，這是筆者看過最有意義的遊戲紋身。

秘技紋身有圖騰力量？

Devonte Green 雖然將 GTA 無限子彈的秘技紋在身上，不過暫時的埸均得分只有 9.3，埸均助攻也只有 3，只能算上是一個角色球員。而且在 NCAA 打滾第三年的 Green 看來進入 NBA 的機會渺茫，看看這個紋身能否為他爭取更多的機會和數據吧。

遊戲秘技回想

看到這個年青球員的秘技紋身後，筆者也回憶起不少有趣的秘技。「上上下下左右左右ba」，這個 Konami 最經典的秘技當然不得不提，最初在《Gradius》中使用，但在《魂斗羅》中發揚光大。當時也是靠秘技，增加 30 條命才能通關。其後，這個秘技也繼續出現在 Konami 的遊戲當中，包括 PS1 的《Winning Eleven》。除了這個在 Console 上的經典秘技外，筆者在 PC 遊戲上印象最深刻的就是《小朋友齊打交 2》的「lf2.net」，用來解鎖所有隱藏角色和開啟無限血﹑魔力的指令。不過，這兩個秘技好像都沒什麼理由紋在身上，還是直接紋《The Typing of the Dead》的 LOGO，更切合每天都要打稿的記者。

變形金剛漫畫家Pat Lee香港作品展　半人半生物勁似電腦奇俠
adidas Pharrell Williams Crazy BYW LVL X 科技結合美學特別版
【Sekiro隻狼 攻略】隱藏地圖另一個三年前及結局淨化達成方法
Apple iOS 12.2 更新5件事　內藏 Powerbeats Pro 真無線耳機秘密
Huawei P30 Pro 發布會直擊　Leica 四鏡 10 倍變焦 DxO 再稱霸
【機戰T攻略．隱藏要素】爆機後二周目繼承資料一覽
伊藤潤二畫展超多限定精品！嚴選三幅價值50000元必買簽名畫
Huawei P30 系列實機上手玩：影相 10 倍變焦非極限、低光更誇張
兩大遊日必用App．Tabiko 真人幫你安排行程　Payke 一嘟了解產品
【AJ2019】「Anime Japan 2019」參展廠商帶來最新作品情報（上）
《Anthem 冒險聖歌》官方失誤發言導致遊戲再度陷入低潮
《PUBG MOBILE》中文正名《絕地求生M》4月登台！
《軌跡》系列最新作公開最新開發資料！
《伊蘇IX》實機展示影片公開　不同異能動作展開探索冒險！
PS4《MLB The Show 19》「台灣」被消失？網民：上集仍可選Taiwan
任天堂新 Switch 來了？雙版本分途進攻高低階市埸　傳夏天推出
【動漫】日本動漫突圍而出　平成時代破2萬億日元產業
Apple Card 實體信用卡　iPhone 直接申請 彈性還款 每日現金回贈
Apple Arcade月費玩高質素遊戲　告別無課金抽蛋
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。