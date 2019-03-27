GTA 秘技真係得？美國大學籃球員靠紋身護體可以無限入波？

很多玩家打機都會使用秘技，利用官方提供的秘技，令角色的力量提升。在遊戲中成為無人能敵的「超人」，玩家可以在正常遊玩外，透過秘技得到與別不同的樂趣。沒想到，近日在美國的大學籃球埸上，竟有球員在現實中公然使用 GTA 的秘密。

「L1, R1,口, R1, ←, R2, R1, ←, 口, ↓, L1, L1」

Twitter 一個專分享籃球新聞的用戶「LakeShowYo」，發現了印第安纳大學籃球隊的球員－Devonte Green，身上的紋身別具意義。左手手臂上紋上「L1, R1,口, R1, ←, R2, R1, ←, 口, ↓, L1, L1」，而這一段按鍵指令就是 PS2 遊戲《Grand Theft Auto: San Andreas》（GTA）的無限子彈秘技。作為球員後衛的 Green，把無限子彈秘技紋在手上，寄予能不斷射波得分，這是筆者看過最有意義的遊戲紋身。

he really got the GTA: San Andreas unlimited ammo cheat code tatted on him because he’s a shooter 💀 pic.twitter.com/hmArElN1ht — LakeShowYo (@LakeShowYo) 2019年3月24日

秘技紋身有圖騰力量？

Devonte Green 雖然將 GTA 無限子彈的秘技紋在身上，不過暫時的埸均得分只有 9.3，埸均助攻也只有 3，只能算上是一個角色球員。而且在 NCAA 打滾第三年的 Green 看來進入 NBA 的機會渺茫，看看這個紋身能否為他爭取更多的機會和數據吧。

遊戲秘技回想

看到這個年青球員的秘技紋身後，筆者也回憶起不少有趣的秘技。「上上下下左右左右ba」，這個 Konami 最經典的秘技當然不得不提，最初在《Gradius》中使用，但在《魂斗羅》中發揚光大。當時也是靠秘技，增加 30 條命才能通關。其後，這個秘技也繼續出現在 Konami 的遊戲當中，包括 PS1 的《Winning Eleven》。除了這個在 Console 上的經典秘技外，筆者在 PC 遊戲上印象最深刻的就是《小朋友齊打交 2》的「lf2.net」，用來解鎖所有隱藏角色和開啟無限血﹑魔力的指令。不過，這兩個秘技好像都沒什麼理由紋在身上，還是直接紋《The Typing of the Dead》的 LOGO，更切合每天都要打稿的記者。