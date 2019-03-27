adidas Pharrell Williams Crazy BYW LVL X 科技結合美學特別版

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

作為潮牌 adidas Originals 向來產品設計都有別於 adidas 其他「正路」系列，而且經常和不同人物聯乘搞 crossover，特別版鞋款次次賣個滿堂紅。而其中美國潮人 rapper Pharrell Williams 設計的「Crazy BYW LVL X」以撞色出位見稱，大受歡迎，這個3月雙方就再次投放震撼彈，新鞋上市當然要睇睇有幾勁！

adidas Originals = Pharrell Williams Crazy BYW LVL X單看外表已經令人難忘，襪筒設計以白色編織物料作主調，鞋身至鞋底的紅、綠、黃、藍4色，從任何角度看都十分搶眼，而鞋舌分別繡上「GRATITUDE」和「EMPATHY」字樣，貫徹Pharrell的人文主義哲學理念，單是一個「型」字已不足夠形容。
 

adidas Originals = Pharrell Williams Crazy BYW LVL X將於3月29日上市（建議零售價：HK$1,899）

除了外表先聲奪人，這對Crazy BYW LVL X還用上了人體工學設計，承傳adidas 90年代的Feet You Wear科技概念，所謂「BYW」即是「Boost You Wear」，鞋款擁有獨特的Podular結構，令穿著者足部自由靈活，可以舒適做出任何動作，而現代的新技術，更提供進一步的緩震功能，把潮流美學和實用機能結為一體，透過經典輪廓與現代科技，展現Pharrell的獨特設計概念。

點圖放大看更多細緻位：

+6
+5
+4

對鞋雖不是人人可以CARRY到，但作為Pharrell粉絲的話相信想收藏多過著。

Apple iOS 12.2 更新5件事　內藏 Powerbeats Pro 真無線耳機秘密
Huawei P30 Pro 發布會直擊　Leica 四鏡 10 倍變焦 DxO 再稱霸
伊藤潤二畫展超多限定精品！嚴選三幅價值50000元必買簽名畫
兩大遊日必用App．Tabiko 真人幫你安排行程　Payke 一嘟了解產品
Apple Card 實體信用卡　iPhone 直接申請 彈性還款 每日現金回贈
Apple Arcade月費玩高質素遊戲　告別無課金抽蛋
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。