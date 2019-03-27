adidas Pharrell Williams Crazy BYW LVL X 科技結合美學特別版

作為潮牌 adidas Originals 向來產品設計都有別於 adidas 其他「正路」系列，而且經常和不同人物聯乘搞 crossover，特別版鞋款次次賣個滿堂紅。而其中美國潮人 rapper Pharrell Williams 設計的「Crazy BYW LVL X」以撞色出位見稱，大受歡迎，這個3月雙方就再次投放震撼彈，新鞋上市當然要睇睇有幾勁！

adidas Originals = Pharrell Williams Crazy BYW LVL X單看外表已經令人難忘，襪筒設計以白色編織物料作主調，鞋身至鞋底的紅、綠、黃、藍4色，從任何角度看都十分搶眼，而鞋舌分別繡上「GRATITUDE」和「EMPATHY」字樣，貫徹Pharrell的人文主義哲學理念，單是一個「型」字已不足夠形容。



adidas Originals = Pharrell Williams Crazy BYW LVL X將於3月29日上市（建議零售價：HK$1,899）

除了外表先聲奪人，這對Crazy BYW LVL X還用上了人體工學設計，承傳adidas 90年代的Feet You Wear科技概念，所謂「BYW」即是「Boost You Wear」，鞋款擁有獨特的Podular結構，令穿著者足部自由靈活，可以舒適做出任何動作，而現代的新技術，更提供進一步的緩震功能，把潮流美學和實用機能結為一體，透過經典輪廓與現代科技，展現Pharrell的獨特設計概念。

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