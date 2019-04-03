【乃木坂46】偶像唔易做！山下美月勁迷茫　梅澤美波難抵壓力爆喊

東京ニュース通信社所發行的情報雜誌《B.L.T. 2019年5月号》日前發售，於日本全國書店、網路書店及TOKYO NEWS magazine&mook等電商網站皆可購入。而這次擔任封面的是乃木坂46三期生成員山下美月、梅澤美波以及久保史緒里，還收錄了團體的超大特集。在去年獲得唱片大賞二連霸後，團體周年演唱會四天動員20萬人，已經是頂尖女子偶像團體的她們即將於4月發行團體第四張專輯《今が思い出になるまで》。然而，如此風光的她們也是有不為人知的辛酸，而這次專訪將以乃木坂46「美的本質」為主題，封面與頁首共46頁的超大篇幅對成員們進行系列訪談。

面對一期生的逐漸畢業以及四期生的加入，久保史緒里、山下美月及梅澤美波三女都感到有壓力（東京ニュース通信社）

登上封面的山下美月、梅澤美波、久保史緒里穿着洋溢春天氣息的粉色裝扮，以充滿信心的表情迎接春天的到來。經歷一期生的逐漸畢業以及四期生的加入，她們開始有了新的自覺，故本期雜誌以「三期生的現在地」為主題對三位成員進行特別專訪。山下美月在訪談中提到：「對於身為偶像的自己…到底該怎麼做感到十分迷惘。」梅澤美波也說：「明明想要自豪的面對前輩們，卻第一次在她們面前哭了出來。」久保史緒里「即使在黑暗的隧道之中，我們依然得以堅強的鬥志持續前進下去。」而承擔乃木坂未來的三位成員，對她們來說，唯一不變的鬥志就是「不論再多困難都衝着我們來吧！」

按圖看更多山下美月、梅澤美波以及久保史緒里近期靚相▼

+ 13 + 12 + 11

其他還有收錄日前舉辦完畢業個唱的一期生衛藤美彩、團體隊長櫻井玲香、二期生成員堀未央奈、鈴木絢音以及四期生掛橋沙耶香、早川聖来都有份登場。一期生到四期生合計九位成員，以「各式各樣的乃木坂46」為主題對於團體的未來及發展進行採訪。另外，由山下美月主演，即將開播的日劇《電影少女‐VIDEO GIRL MAI 2019-》也將有特別的貼身採訪環節。附錄的部分則收入山下美月、梅澤美波、久保史緒里三位成員的兩面超大海報及文件夾。

【本文獲「ATC Taiwan」授權轉載。】

【第一屆武博】立即購票參加5月3至5日於九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽，從武術電影、武館街遊戲及過百個體驗班，體驗武術運動，眼界．決定境界！

立即購票：https://event.hk01.com/events/5c80a96fbba33707e323e82b

武博專頁：https://hk01.app.link/ymA7UrZiqV