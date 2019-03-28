《女神降臨》韓國美女漫畫家真面目　同主角一樣妝前妝後兩個樣？

數碼生活
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有留意韓國漫畫的朋友，應該都知道《女神降臨》早成為漫畫網 Webtoon 的 No.1。女主角 任朱靜 靠出色的化妝技術，成為眾人的女神。妝前妝後的落差，以及女生素顏出門的煩惱，成功捉到很多讀者的興趣。近日，為慶祝《女神降臨》連載一周年，Webtoon 在其 Instagram 上公開了漫畫家meow（야옹이）的 Q&A 和她的真面目，網民看到後都驚嘆她的美貌，認為主角根本是她本人。

漫畫人物般的美貌

《女神降臨》的任朱靜有著傲人的身材，加上神級的化妝技術後，樣貌就有如韓國美女明星一樣。而 Webtoon 公開了其漫畫家 meow（야옹이）的樣貌後，感覺就好似任朱靜跳出來一樣。最離譜的是，meow（야옹이）不單只是容貌娟秀，就連身材也不科學，不時在 Instagram 上大晒長腿纖腰。如果《女神降臨》真的開拍真人版的話，不用再去其他女明星試鏡，直接由 meow（야옹이）出演女主角就好了。

點擊下圖看 meow 女神降臨：

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女主角妝前妝後判若兩人（《女神降臨）漫畫截圖）

女主角素顏真面目，知道可以靠化妝變得漂亮後，她開始自學化妝（《女神降臨）漫畫截圖）

落妝的樣子也是畫自己嗎？

《女神降臨》其中一個吸引讀者的地方是，女主角素顏時只是一個外表平平的女生，甚至刻意畫到表情動作都和化妝後截然不同的人。任朱靜在人前美麗的容貌，根本是喬妝，而漫畫的重心就是反映出因為化妝變成女神的生活點滴，以及煩惱。meow（야옹이)的樣子和化妝後的任朱靜那麼相似，難道落妝後也會和筆下角色一樣嗎？不過，就算樣子可以化到出來，meow（야옹이)的魔鬼身材也是真的，現在讀者們除了每週期待《女神降臨》更新外，應該更希望看到 meow（야옹이)的新相。

按此進入 meow（야옹이) Instagram

《女神降臨》連結

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