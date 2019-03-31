RoadShow復播「藝人Jacky」會否回歸？網民最想睇靚女主持．多圖

近10年每日都坐巴士的朋友，相信對淑梅姐、宿便Jacky、楊校長、營養師Diana還有Purple姐姐不會陌生，這個煩人的九巴車廂電視路訊通（RoadShow）自2017年停播後，乘客終得來片刻清靜，但時隔2年有指RoadShow將於今年復播，嚇得大眾慘叫之餘也勾起不少回憶，除了「宿便」的痛苦外當然也有一些好事，例如下文這位女主持。

2000年香港九巴在車上設置了電視機，行車期間不停重複播放RoadShow節目和廣告，可惜其製作參差，尤其某幾個廣告被乘客形容為非常煩膠，當中佼佼者非原名李健的「宿便Jacky」莫屬，全靠RoadShow令大家知道他原來是藝人，還有不能不提楊校長和車淑梅（淑梅姐）的激情演繹，為乘客帶來失眠、口臭和便秘的相關知識。另外，李紫昕（Purple姐姐）的洗腦歌也是一大亮點，假如坐巴士時忘記帶耳機，感受實非筆墨所能形容……

一提起RoadShow第一個想起九成是原名李健的藝人「宿便Jacky」，單是看圖都有聲！（網絡圖片）

種種原因下當2017年6月RoadShow停播，網民一致讚好，沒想到竟有復播一天，大家均擔心仍會否看見「宿便Jacky」，但官方暫時未有進一步消息，有關詳情要等到4月才公布，引起網上一陣熱議。

車車身材好係人都知，而她也毫不吝嗇經常貼靚相上網和大家分享。（Facebook截圖）

活潑車車睇得最開心

RoadShow復播是好是壞仍未能下判斷，不過有網民就說RoadShow也並非只會令人煩厭，他們除了曲線捧紅「宿便Jacky」外其實也有好物，例如「數榜王」音樂主持人「車車」就令觀眾看得十分開心。原名張紫櫻（Cherry）的車車，樣子甜美活潑身材驕人，因在RoadShow曝光率高而走紅，成為不少宅男女神，出身ATV的她遭解僱後轉到RoadShow工作，及後曾為ViuTV做主持，去年再回歸ATV，目前仍不時有出席藝能活動，經常在IG及Facebook出文貼相，網民指如果RoadShow復播，惟一希望就是看她出鏡。可惜暫時未能見到車車數榜，大家不妨先看看她的靚相。

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