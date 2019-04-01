精工 SEIKO X Senpai PRESAGE機械手表　仙貝職人巧製【愚人節】

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【愚人節 SEIKO PRESAGE 機械表】4月1日特別多古怪發布，因為是愚人節（April's Fool）吧！精工表（SEIKO）於4月1日發表一項劃時代計畫，推出「可供食用」的機械手表 / 碗表：PRESAGE！旺旺會否加入生產表面行列呢？

（註：4月1日是愚人節，認真你便輸了！）

以仙貝作表面？！

SEIKO 精工表一向予人平實可靠的感覺，這次也趁愚人節來一次徹底的「認真地搞笑」，宣布一個前所未有的「食用級」機械手表：SEIKO X Senpai PRESAGE系列！宣傳片中以仙貝（米餅）職人製作，以獨有醬汁烤製表面，更「匠心獨運」地以仙貝的好朋友「海苔」（紫菜）製作羅馬數字組，全以人手製作！

表面以可供食用的仙貝製作，真的匪夷所思！

宣傳片中，仙貝職人更親嘗仙貝，滿足的表情十分惹笑！當然以上內容全屬玩票性質，廠方不會提供表心、表面大小等資料吧。日本人向來嚴肅，尤其以職業來開玩笑的情況少之又少；看來這分幽默感只能在4月1日才能意會！

仙貝真香！

SEIKO X Senpai 仙貝機械表製作過程逐格睇【點圖放大】

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