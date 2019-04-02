【YouTube第一名大戰】PewDiePie終被T-Series超前　新MV超串祝賀

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要發生的始終都要發生，多年高居YouTube訂閱數榜首的霸者PewDiePie，終於敗給整年以來不斷追趕著的印度MV大台T-Series。不過PewDiePie當然也有備而戰，立即出MV「祝賀」這印度企業。

PewDiePie於3月31日正式宣告已被T-Series超越，亦同時公布「祝賀」MV「Congratulations」，其精心製作可看得出已準備多時。MV饒舌風格非常上腦，當中亦盡顯PewDiePie抵死作風，歌詞表示祝賀但實質勁串（嘲諷）T-Series。包括指出其盜版起家、逃稅、與黑幫連繫等，更提及誹謗事件及印度種姓制度。MV中PewDiePie也進行最後一次「以第一名身份」的BroFist，一個PewDiePie的招牌收尾動作。

T-Series方面就未有回應，只是在Twitter上轉推印度歌手的祝賀圖片

PewDiePie的串人MV極受歡迎，早前狂踩T-Series的「BITCH LASAGNA」有1.6億觀看數，今次一出「Congratulations」也令PewDiePie的訂閱數又反超，執筆時再次進入了拉鋸戰。

早前極上腦的 BITCH LASAGNA（婊子千層麵）：

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