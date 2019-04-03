Sanrio布甸狗生日活動　日本KIDDY LAND推限定「圓碌碌布甸」新品

近年屢次在Sanrio角色選舉中擊敗Hello Kitty的布甸狗（PomPomPurin／ポムポムプリン 又譯：布丁狗），官方設定他的生日4月16日即是今個月！為隆重其事，日本KIDDY LAND旗下包括東京原宿、大阪梅田等7間店將舉行布甸狗生日會，除了推出一系列新品，粉絲來朝聖更有限定驚喜，趁住現在櫻花季節，各位迷妹是時候去日本了！

這次布甸狗生日會活動（ポムポムプリンバースデーフェア）由4月5日開始，Sanrio更特別設計了全新的「圓碌碌布甸」（ぷくぷくプリン）系列產品，於日本著名精品店KIDDY LAND旗下7間門市發售，包括東京原宿旗艦店、Hello Kitty shop東京站店、吉祥寺店、埼玉羽生店、大阪梅田店、piole姬路店、福岡PARCO店。看見這個吃到肚皮漲起圓碌碌的布甸狗，粉絲們肯定忍不住大讚「KAWAII～」，而從4月5日起顧客於店內購買布甸狗產品達2000日圓（約140港元），即可獲贈限定曲奇。

布甸狗近年已打贏Hello Kitty成為Sanrio的人氣王！

點圖看「圓碌碌布甸」精品：

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以上只是第一彈首波活動，而到4月20日還有第二彈，屆時將會推出和文青品牌「Etoile et Griotte」合作的商品，推出一系列名為「POMPOMPURIN COOKING」的精品於KIDDY LAND限定登場，另外由20日起於店內購買「布丁狗 X Etoile et Griotte」商品逹3000日圓（約220港元）可獲得限定小瓶子，不知這個消息有否激起各位布甸迷想立即買機票呢？

「布丁狗 X Etoile et Griotte」推出一系列精品。

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