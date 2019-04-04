Pokemon神探Pikachu廣東話版神級配音　比死侍更過癮的香港男星

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這兩月最令人期待的電影除了Marvel《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）外，肯定是真人版比卡超《Pokemon神探Pikachu》（POKÉMON Detective Pikachu）。不止比卡超本身人氣高，英文版更找來「死侍」Ryan Reynolds聲演這隻嘴賤又毛茸茸的小可愛，反差萌爆燈！不知各位又有沒有想過，如果香港版應該找誰來擔此重任呢？官方現在就給出答案。

《Pokemon神探Pikachu》一反大家傳統印象，沒有了小智，比卡超更變成一隻毛茸茸唔打得又得把口的小精靈，但勝在頭腦精明。電影故事講述名偵探Harry Goodman神秘失蹤，他21歲的兒子Tim決心查出真相。期間Tim遇上了曾幫助父親查案的小精靈Pikachu，而且只有Tim才能聽到Pikachu說話，於是他們聯手一起去破解這個複雜的謎團。隨住深入調查，他們慢慢發現威脅整個世界的驚天陰謀……

《Pokemon神探Pikachu》一反大家傳統印象，將於5月9日正式上映。

配合神探Pikachu抵死的性格，電影由「死侍」男星Ryan Reynolds替Pikachu配音，老牛聲用在樣子可愛的小精靈身上出奇地搞笑，加上囂張的對白兩者十分之夾。而香港廣東話版本，官方則請來「暴龍哥」鄭中基（Ronald）聲演，消息一出大家都拍手叫好，事關以鄭中基的演技和幽默感完全能駕馭這隻嘴賤Pikachu，網民均表示如果他能用「暴龍哥」語氣配音就好了，當然也很想聽到他的爆肚演出，即時令廣東話版期待度大升，但死侍版也一樣精彩，不少朋友也指「why not both」一於看兩次！除了鄭中基外，還有方力申演聲男主角Tim，二人一向合作開肯定有十足默契。而亦有部分人希望有粗口爛gag「三級版」，不知5月9日正式上映時會否真的有嗎？

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「暴龍哥」鄭中基聲演比卡超！真是令人期待！

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