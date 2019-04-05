Sony RX-0 II 運動相機追加自拍翻芒　新舊版比拼翠如試玩．有片

翠如常常要自拍影片，早就是Sony action cam RX-0 的真用家，近日索尼推出第二代Sony RX-0 II，可能是史上第一部有得翻轉屏幕自拍的骰仔形運動相機，且在對焦能力、防止過熱方面都大有改良，即睇試玩片！

RX-0 II 外型，以及基本spec跟上代似乎沒大分別，但只要從側面一睇，就會發現它厚了一點，原來是追加了180度頂部向前翻的扭芒屏幕，自拍時非常實用！雖然機身厚了點點，機身仍然保持防水功能，2m下墮衝擊，但重量也不過由 110g提升至132g，談不上重。

追加180度翻芒後，機身不過厚了3mm左右，重量則由110g變成132g，仍然輕如無物。（鍾世傑 攝）

上代RX-0 沒有翻芒，而右邊的新一代Sony RX-0 II就可以邊睇邊拍。（鍾世傑 攝）

+ 3 + 2

它改用BIONZ X 處理器，處理能力較上代快 1.8 倍，所以RX-0 II單機即可攝錄 4K@30fps 影片，盡用整片1500萬像素．1吋 Exmor RS CMOS 感光元件。鏡頭方面，它選用ZEISS Tessar T* 24mm F4.0 廣角鏡頭，翠如實試手持自拍，3個朋友合照冇難度；而且最近對焦距離由50mm大副拉近至20mm，而自拍時幾乎可以「咀鏡頭」，影飲食vlog也一流。對焦也照顧Vlogger自拍這新主題，增加了面部對焦，不過眼部對焦就只限單張拍硬照時才能開動。

追加了眼部對焦，但只限拍攝單張相片時使用。（鍾世傑 攝）

追加翻芒，而新款原裝手柄亦有新版，附Y字型金屬架，可以追加收音咪和LED燈。（鍾世傑 攝）

新機又追加了美肌功能，我們特別在室內暗位做個拍照比較。

翠如玩後感：「轉加翻芒後，使用上方便得多，自拍構圖不用估估下，拍食物時也方便高炒，非常實用！由於試玩時間不長，所以談不上很詳細的用後感，其實上代用得最不爽是容易過熱，希望接下來借機詳細測試新增的防過熱關機提示功能。」

「同埋我覺得部機都幾貴，（4月12日發售，售價$5,290 連手柄的RX0II G Kit套裝未定價），應該冇人會就咁拎住粒骰仔去拍，一定係買埋手柄，所以我會睇埋套裝價先考慮買唔買。」

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