【乃木坂46】白石麻衣做Miss教歷史　與同性戀變裝老師擦出火花？

乃木坂46成員白石麻衣即將參與從4月20日於日本電視台開演的日劇《我的裙子去了哪裡？》（俺のスカート、どこ行った？）

本劇描述由古田新太飾演的同性戀女裝家原田のぶお，去到一間宣示多元化學員的私立豪林館學園高校擔任老師的故事。說話不修邊幅又擁有超強行動力的她，將會為這所學校帶來前所未有的熱血！而白石麻衣飾演的是一位教世界歷史的Miss里見萌，雖然當上了相當憧憬的老師這個職業，但擔任教師兩年，離自己理想的教育越來越遠的她，心境也逐漸變得不同，直至在第二年的時候遇見了主角原田…

白石麻衣第一次扮Miss角色（©日本テレビ）

白石麻衣對此表示「第一次飾演教師這個職業！」「從主演的古田新太前輩開始，能夠與這麼多有趣的角色們一同拍攝，讓我現在開始就相當期待。一邊仔細的飾演這個角色，也為了能打造讓觀眾盡情歡笑的作品會好好努力的！」

另外，除了古田新太及白石麻衣外，還有松下奈緒、永瀬廉（King ＆ Prince）、道枝駿佑（なにわ男子／関西ジャニーズJr.）、長尾謙杜（なにわ男子／関西ジャニーズJr.）等都將參與本劇演出。

【本文獲「ATC Taiwan」授權轉載。】

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