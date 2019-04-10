ASUS ROG Phone 二代傳聞秋季推出　可能夥拍騰訊提供遊戲

ASUS ROG Phone 一代是最受觸目的電競手機，即使 ASUS 宣布將會重整業務，但卻對 ROG 系列沒有太大影響。坊間盛傳 ASUS ROG 二代將於第三季推出，並將會與擁有大量熱爆遊戲的騰訊遊戲合作，使 ROG 二代備受用家期待。（文：黎生）

電競手機雖已百花齊放，但最受關注的依然是擁有大量遊戲配件的 ASUS ROG 手機。一年後，坊間盛傳 ASUS 將於 2019 年第三季正式推出 ROG 二代。預計手機處理器將會升級至 Qualcomm Snapdragon 855 外，RAM 容量亦可能由 8GB 升級 10 或 12GB，確保 ROG 二代的效能，以滿足用戶的實際需要。

另外，坊間亦預計 ROG 二代會繼承大量遊戲配件的傳統，加上強化的散熱效果，使手遊更為流暢。而且為了確保遊戲質素，更有消息指 ASUS 將可能與騰訊遊戲合作；由於騰訊遊戲於中國的手遊市場極為火熱，擁有大量熱爆遊戲，更使喜歡手遊的用家期待。



不過目前有關手機的外型設計尚未有資料流出，到底 ROG 2 代會否保留 1 代的設計，是否可共用一代的遊戲配件？大家還需要更多流出資料才能知曉。



來源：MyDrivers

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