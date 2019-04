【權力遊戲展@太古城】HBO神劇《Game of Thrones》(權力遊戲)最後一季(第八季),Now E 聯同 HBO GO於太古城展開「《權力遊戲》終極體驗」,巨龍原型現身、1:1 鐵王座(Iron Throne)終極權力象徵到港讓Fans打卡,更有GOT精品,「權迷」必去!

HBO神劇《權力遊戲》(Game of Thrones)以《冰與火之歌》小說改編,於第七季結束後,曾經於去年舉辦全球「Game of Thrones The Touring Exhibition」官方主題展覽,展示過大量於劇中出現的戲服、人設、巨龍場景及鐵王座(Iron Throne)原型;這次HBO Asia與香港NOW E 4月15日起與美國同步播放最後一季(第八季),狼族、獅族及龍族陷入異鬼軍團於絕境長城的終極之戰,於太古城中心舉行首個《權力遊戲》主題展。

異鬼冰龍降臨

場中最巨型打卡位,是中庭的6米高、3000磅重的「異鬼冰龍」模型,亦是官方《權力遊戲》展中首次展示的巨龍模型!

巨型「異鬼冰龍」模型設於太古城中心2期中庭,於冰龍前為最理想拍攝位置 (鄧鴻至 攝)

近攝異鬼冰龍頭,以人像模式 / 淺景深效果更顯冰龍霸氣。 (鄧鴻至 攝)

必到打卡位:鐵王座

在《Game of Thrones》展中,筆者亦曾到過法國巴黎的展覽,當中以劇中放置於王座廳(Throne Room)、象徵權力及鬥爭的核心「鐵王座」(Iron Throne)為最受觀眾歡迎的打卡位,是次展覽帶來一座6呎高、重600磅的 1:1 鐵王座 忠實重現,是「權迷」必到的首個打卡位!

6呎高「鐵王座」首度來港 (鄧鴻至攝)

+ 2

3D立體畫 「異鬼臨城」

GOT展中另一場景,由香港插畫師Milton Wong設計的3D立體畫場景「異鬼臨城」,從地上標示的方向,角度配合後可拍出一張大型的立體畫場景!

於指定位置可拍出巨型的異鬼來襲3D場景,站在中間就可拍到有趣場景照! (鄧鴻至 攝)

AR變身異鬼

同場設有AR互動拍照裝置,站在拍照區前輕觸一下螢幕、對準拍攝位置,就可獲得一張五官加入特效的異鬼(White Walker)相片!提提大家最好一人獨照,2人以上只會拍得1人變身相片呢。

戴上眼鏡都可變成White Walker!

權力遊戲藝術展

場中亦有過去7季中出場的重要角色製成6幅大型插畫,另外13個《權力遊戲》中重要人物亦會以矮至高方式連成一排,以壁畫方式展示,權迷可以逐個合照打卡!

權力精品 換領開催!

《權力遊戲》終極體驗主題展除了免費入場外,當中亦有不少精品換領,包括四大家族族徽貼紙、族徽圖騰水杯、文件夾、Tote Bag帆布袋及咕𠱸現場換領,方法可參考官方網站介紹。

「Now E x HBO GO《權力遊戲》終極體驗」

日期:2019年4月10日(星期三)至4月23日(星期二)

時間:上午11時至晚上9時( AR異鬼拍照裝置及專屬族徽皮革杯墊區每日開放時間為中午12時至晚上7時)

展覽地點:太古城中心2樓中庭及中橋

