【權力遊戲展＠太古城】HBO神劇《Game of Thrones》（權力遊戲）最後一季（第八季），Now E 聯同 HBO GO於太古城展開「《權力遊戲》終極體驗」，巨龍原型現身、1:1 鐵王座（Iron Throne）終極權力象徵到港讓Fans打卡，更有GOT精品，「權迷」必去！

HBO神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）以《冰與火之歌》小說改編，於第七季結束後，曾經於去年舉辦全球「Game of Thrones The Touring Exhibition」官方主題展覽，展示過大量於劇中出現的戲服、人設、巨龍場景及鐵王座（Iron Throne）原型；這次HBO Asia與香港NOW E 4月15日起與美國同步播放最後一季（第八季），狼族、獅族及龍族陷入異鬼軍團於絕境長城的終極之戰，於太古城中心舉行首個《權力遊戲》主題展。

異鬼冰龍降臨

場中最巨型打卡位，是中庭的6米高、3000磅重的「異鬼冰龍」模型，亦是官方《權力遊戲》展中首次展示的巨龍模型！

巨型「異鬼冰龍」模型設於太古城中心2期中庭，於冰龍前為最理想拍攝位置 （鄧鴻至 攝）

近攝異鬼冰龍頭，以人像模式 / 淺景深效果更顯冰龍霸氣。 （鄧鴻至 攝）

必到打卡位：鐵王座

在《Game of Thrones》展中，筆者亦曾到過法國巴黎的展覽，當中以劇中放置於王座廳（Throne Room）、象徵權力及鬥爭的核心「鐵王座」（Iron Throne）為最受觀眾歡迎的打卡位，是次展覽帶來一座6呎高、重600磅的 1:1 鐵王座 忠實重現，是「權迷」必到的首個打卡位！

6呎高「鐵王座」首度來港 （鄧鴻至攝）

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3D立體畫 「異鬼臨城」

GOT展中另一場景，由香港插畫師Milton Wong設計的3D立體畫場景「異鬼臨城」，從地上標示的方向，角度配合後可拍出一張大型的立體畫場景！

於指定位置可拍出巨型的異鬼來襲3D場景，站在中間就可拍到有趣場景照！ （鄧鴻至 攝）

AR變身異鬼

同場設有AR互動拍照裝置，站在拍照區前輕觸一下螢幕、對準拍攝位置，就可獲得一張五官加入特效的異鬼（White Walker）相片！提提大家最好一人獨照，2人以上只會拍得1人變身相片呢。

戴上眼鏡都可變成White Walker！

權力遊戲藝術展

場中亦有過去7季中出場的重要角色製成6幅大型插畫，另外13個《權力遊戲》中重要人物亦會以矮至高方式連成一排，以壁畫方式展示，權迷可以逐個合照打卡！

權力精品 換領開催！

《權力遊戲》終極體驗主題展除了免費入場外，當中亦有不少精品換領，包括四大家族族徽貼紙、族徽圖騰水杯、文件夾、Tote Bag帆布袋及咕𠱸現場換領，方法可參考官方網站介紹。

「Now E x HBO GO《權力遊戲》終極體驗」

日期：2019年4月10日（星期三）至4月23日（星期二）

時間：上午11時至晚上9時（ AR異鬼拍照裝置及專屬族徽皮革杯墊區每日開放時間為中午12時至晚上7時）

展覽地點：太古城中心2樓中庭及中橋

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