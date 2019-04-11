小米 AreoX 智能 U 型鎖　單車鎖都玩指紋感應

小米旗下產品包羅萬有，當中小米有品近日宣布將推出全新智能 U 型鎖 AreoX，讓用家告別鎖匙，直接以指紋解鎖，大大提高保安能力。（文：黎生）

小米旗下的小米有品近日宣布即將推出 AreoX 智能 U 型鎖，其外型與雖然與一般單車鎖無異，但卻捨棄了傳統鎖匙設計，讓用戶以直接以指紋解鎖。既可進一步提高對單車的保安能力，亦可以避免忘記攜帶或遺失鎖匙的困境。而且，AreoX 智能 U 型鎖只需要 0.5 秒便可以解鎖，使用相當方便。

AreoX 智能 U 型鎖以 USB-C 充電，可使用 12 個月或進行 3,000 次解鎖，若電量低於 20% 時還會有通知提醒用家充電。AreoX 智能 U 型鎖共可記錄 9 組指紋，而且憑高分辨度的指紋模組及內置 AI 演算法，不但速度快，準確率官方聲稱可達到 99.999%。另外，AreoX 智能 U 型鎖的不銹鋼材料具有高硬度、抗腐蝕及 IP65 防塵防水等特性，帶來周全的保護。



AreoX 智能 U 型鎖將分有長 U 及短 U 兩個版本，售價為 RMB 219 及 RMB 199，即約為 HK$255 及 HK$232。



來源：小米有品

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