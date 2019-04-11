Qualcomm 發布　Snapdragon 中階 665 及準旗艦 730 系列處理器

Qualcomm 剛剛宣布將會推出全新準旗艦處理器 Snapdragon 730 系列及 Snapdragon 665，以進一步提升手機處理遊戲的性能，以配合需求日益增加的手遊需求。（文：黎生）

為配合手遊市場發展的需要，除了旗艦處理器有良好的遊戲效能外，Qualcomm 近日亦宣布連準旗艦及中階處理器的遊戲體驗亦會提升。新登場的 Snapdragon 730G、Snapdragon 730 及 Snapdragon 665 均有不俗的遊戲效能。

Qualcomm 近日宣布推出三款新處理器。

Snapdragon 730G 與 Snapdragon 730 是同系處理器，但 Snapdragon 730G 則有更強的圖像處理效能，約比 Snapdragon 730 提升 15% 的效能。Snapdragon 730G 還擁有更出眾的 Wi-Fi 連綫、減少畫面掉幀及 HDR 遊戲效能，相當出色。而 Snapdragon 730 則具有更理想的遊戲音效。另 Snapdragon 730 亦提升了 AI 運算能力，配合更有效的 ISP 影像處理器，攝影能力出眾。

至於 Snapdragon 665 則與 Snapdrqgon 730 有同級的攝影體驗，而即使其圖像處理效能稍為不如 Snapdragon 730，但整體遊戲體驗還是出色。坊間預計三款處理器將於 2019 年中正式進入市場，全面提升用戶的體驗。



來源：anandtech

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