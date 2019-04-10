Samsung A80、A70 升解旋轉自拍鏡 + 3200 萬像素自拍　泰國發布

Samsung Galaxy A80、A70 及 A20 連同其他 A 系新機在泰國舉行的發布會正式登場，其中配備升降 + 旋轉可作主鏡及自拍鏡頭使用的 A80 自然是焦點所在。而配備 A70 則配備 4500mAh 大電池及 3200 萬像自拍鏡，另外 A20 則是多色的入門級手機。

Samsung 在泰國舉行發布，宣布一系列全新的 A 系手機，其中據官方消息，當中配備升降 + 旋轉自拍鏡的 A80、中階的 A70 及入門級的 A20 將會引入香港。其中配備最新升降 + 旋轉鏡頭的 A80，當然是今次發布會的焦點所在。

Samsung Galaxy A80 採用獨特的設計，鏡頭組可以從機背升起，再旋轉變成自拍鏡。（Samsung）

Samsung A80 採用 6.7 吋 1080 x 2400 的 Super AMOLED Infinity 屏幕，由於不設前鏡關係，屏佔比差不多在 86% 以上。屏幕更設有指紋感應，不過卻使用光學指紋感應，而非 S10 系列的超聲波掃瞄技術。A80 最特別的地方，就是機身唯一一組鏡頭，既是主鏡，同時亦是自拍鏡。手機在啟動自拍功能的時候，鏡頭組會從機背升起，再旋轉 180 度（轉軸跟機身成水平）變成自拍鏡。

這一組鏡頭分別為 4800 萬像素 f/2.0 支援 PDAF 的主鏡、800 萬像素 f/2.2 視角 123 度的超廣角鏡、及 ToF 3D 立體感測鏡頭。配合 ToF 鏡頭使用，A80 可以拍攝擁有景深即時預覽（Live Focus）的短片，亦可以利用 ToF 配合 Live Focus 功能，將 AR 效果實時加入影片當中。

Samsung Galaxy A80 屬準旗艦級手機，將會在 5 月底開售，相信香港最遲亦會在 6 月中前開賣。（Samsung）

Samsung Galaxy A80 配備 2.2GHz 雙核 + 1.7GHz 六核的八核心處理器、8GB RAM + 128GB ROM，配備支援 25W 快速充電的 3700mAh 電池，將會在 5 月 29 日在多個地區推出。

Samsung Galaxy A70 配備前後 3200 萬像素鏡頭，使用水滴形屏幕。（Samsung）

Samsung A70 則配備水滴形 6.7 吋 1080 x 2400 Super AMOLED Infinity-U 屏幕，前後同樣設有 3200 萬像素鏡頭，其中水滴形自拍鏡為 3200 萬像素 f/2.0 鏡頭，至於 3 主鏡分別為 3200 萬像素 f/1.7、800 萬像素 f/2.2 視角 123 度的超廣角鏡、及 500 萬像素 f/2.2 的景深鏡頭。

A70 配備 2.0GHz 雙核 + 1.7GHz 六核的八核心處理器、6/8GB RAM + 128GB ROM，而且更設有 3 卡卡槽，可以同時使用雙 nanoSIM 加 microSD，比起不支援 microSD 的 A80 多一個賣點。手機配備 4500mAh 電池而且支援快速充電，將會在 4 月 26 日開始發售。

另外 Samsung A20 是一部配備 6.4 吋 720 x 1560 Super AMOLED 屏幕的入門級手機，指紋感應設於機背位置，預計價錢會在港幣 $1,800 左右。

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