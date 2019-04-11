《男兒當入樽》Fans朝聖為患　鐮倉高校前立法禁止遊客影相？

《男兒當入樽》fans都想去朝聖地「鐮倉高校前平交道（踏切）」，由於扮櫻木和晴子拍照的人數眾多，常常阻礙交通、非常危險，最近有傳鐮倉市修改法例，禁止在該處拍照！但經日本旅遊達人解釋，事件其實係……

在《男兒當入樽》動畫主題曲影片中，櫻木與赤木晴子在海邊平交道上相遇，這一幕的地點位於日本神奈川鐮倉高校前平交道（踏切），廿多年來，無數的fans去當地朝聖拍照，無視交通走出馬路口拍照，阻礙行車者、害己害人。最近就有消息指，鐮倉市更新法例，禁止市民在「鐮倉高校前」拍照，究竟是否屬實？

《男兒當入樽》第1首開場曲MV內，櫻木在海邊的平交道遇上赤木晴子。想不到這幕引來大量粉絲找出實景拍照，引來當地人不便。

因為場面真的太經典了，廿多年來到現場拍照的人有增無減，對當地市民做成麻煩。（網上圖片）

不少中文網站都報導，鐮倉市立法禁止在鐮倉高校前踏切拍照。（網上截圖）

不是的！筆者請教了《日本自遊易》版主Pace，他表示鐮倉市並無「修改法例」，因為根本不必要改：「世上任何國家，行人都不應該走出路面阻礙交通。」原來今次鐮倉是進一步宣傳一道「禮貌條例」（4月1日起生效），條款本身並無約束力，希望提醒旅客自律，不要違反一直存在的法例。（原文網址）

筆者下載了部份條文，當中「別表／第2條」有值得《入樽》朝聖者反省的部份 「不可以為了拍攝而停留在行車道阻礙交通」 「不要在火車路線及週邊位置拍攝」

換句話說，無論是紅燈或綠燈，無論是否站在斑馬線內，都不應該逗留在行車道上拍照，阻礙交通、阻礙其他道路使用者，這種行為本來就屬違法。

而根據筆者曾到當地遊覽的經驗，那處是一道小斜坡、沒有實驗的行人道，若在馬路兩邊拍攝風景照，留意不要阻礙行人通過，應該是沒問題的，但「大龍鳳」cosplay扮櫻木擺甫士、還要打靚燈、等待背景無路人才慢慢拍等等，應該停止了。《入樽》fans眾多，每個都阻人幾秒、世界大亂呀，不要令作者井上雄彥難做。

其實令人迷惑的又豈止旅客，最近就有日本YouTuber在澀谷最繁忙的行人過路處拍片，已經被警方拘捕。

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