中學生唔想上堂及考試！14歲仔驚天詭計又關DeepWeb事？

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【校園黑客犯罪實錄】測驗考試，自古以來無人想面對。但臨近學期中末，大家都是抱住「醜婦終須見家翁」之認命心態乖乖溫書。有人臨急抱佛腳，有人漏夜趕科場，有人索性運用黑客技術「炸爆」學校Wi-Fi。要是全校師生沒有人上到網，那就「無測驗，無肥佬」了！Goodest Logic！（不過切勿模仿）

真・焦土作戰！美國新澤西州Secaucus High School兩名學生最近被捕，被控類似於香港「不誠實使用電腦」的罪名。此兩名男生年僅14歲，何以惹上如此大官非？原因是他們為了幫助某些同學逃課和避試，居然摧毀了學校的Wi-Fi網絡，來次轟烈的「一拍兩散」。

該校課程極為依賴學校系統，上堂、交收功課和測驗考驗都要上網進行。兩名反叛男生疑似發動DDoS令大量數據流量湧入學校Router，他們的攻擊使系統無法負荷而癱瘓。基於Wi-Fi網絡不通，全校師生無法登入系統的內聯網，連上堂講課都成問題。這股原因不明的干擾自三月尾起發生，持續了一星期。

美國新澤西州Secaucus High School兩名學生最近被捕，被控類似於香港「不誠實使用電腦」的罪名。他們疑似發動DDoS攻擊學校網絡，以至學校系統癱瘓、無法上堂和測驗。

「我無法上網，也無法做任何網上功課。老師好困擾，我們在堂上無法測驗，也不能做筆記。」Secaucus High School一位新生Athana Siachandris接受CBS2訪問時說。她又表示一早知道是何人所為，曾接觸過兩名男生並質問他們：「只是，他們覺得成件事幾有趣，因為他們不想返學。」

有教師鎖定該兩名男生涉及學校Wi-Fi受攻擊一事。三月底校方決定報警，拘捕了此「黑客二人組」。警方對傳媒表示，他們可能是利用其他公司的服務Hack入並強行閉關學校的Wi-Fi網絡。

「學校Wi-Fi網絡面對如此多數據和訊號時，它無法處理所有訊息，基本上會因為無法負荷而關閉或堵塞。」CNET保安記者Alfred Ng分析說，男生可能使用某種App或電腦程式發動攻擊，亦可能在網上支付某些人、委託他們來實行。換言之，他們未必真的具備黑客技術，怕且只是假手於Deepweb上「收人錢財、替人消災」的高手。

暫時未能得知兩名學生如何「斷正」給師長、校方對他們的紀律處分亦未明，只能肯定兩人是受到某些不想做功課的同學驅使而甘心當上「烈士」。「我不認為他們的所作所為，在任何情況下會是正確的。不過，顯然這兩人未來有機會在電腦科學方面或IT開發的相關領域大展拳腳。」另一位學生Abagail Williams似是語帶「抽水」意味地說。

不論同學們有無當兩男生是英雄義士，他們已被警方控以「參與電腦犯罪」及「串謀電腦犯罪」的罪名。只能講句為了（幫人）逃避學業，小小年紀便留案底實在好唔抵。其他同學只是出口，自己卻真心出手，平白付上前途。換轉教育制度嚴苛、讀書壓力比美國大何止千倍、萬倍的香港地，如果個個學生都像這兩位青年般咁Punk，師長豈不是連一日堂都上不到？那就真的算是「學園焦土派」，不知是禍是福了。

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