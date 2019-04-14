復仇者聯盟4 Ironman 智能鐵甲奇俠　翠如試玩頭盔打開竟然係…？

《復仇者聯盟4》開畫在即，帶你試玩一款UBTECH Iron man Mark 50 Robot 智能鐵甲奇俠，唔止識行識走，仲可以配手機app AR打機，好多玩法。

《復仇者聯盟》12吋 figure 就以精美像真為賣點，這款UBTECH智能玩具版Iron man Mark 50 Robot，則走互動玩法、帶來另一種玩樂體驗。這部由中國初創公司UBTECH開發的智能機械人MARK 50，身上搭載了多種感應I/O，不單到多種互動玩法，比如互動遙控機械人做動作、發炮、講對白，更可以學習用app作簡單編排操作程式，真是大人細路都會覺得好玩。

Iron man Mark 50 智能機械人樣子有點Q版，但其實很高科技。

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Ironman會自己感應桌邊，並即時停下，不怕掉落地。

化身Iron man 打第3身射擊 AR擴增實境手遊

《復仇者聯盟》或Marvel類的手遊都不新鮮了，但你有否想過，利用這部機械人及手機屏，可以將家中變成戰場，以AR擴增實境控制鐵甲奇俠開炮打敵人？它的遊戲部份分為8 parts，每一部份教你使用Iron man一種絕技：比如手心光束、防禦盾、導彈等等，難度亦一步步升級，真的非常有挑戰性，翠如試玩前仍強調自己是蟻俠fans，不是Ant-man已經要扣分，但玩上手卻根本停不、玩上癮。

想玩AR，要將附送的AR Pad放在平面上，再放Iron man上去。

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真實與AR Iron man的動作會同步一致，聽著app在發射飛彈音效，玩具都會做相同發炮動作，好有趣。

手機app完美操控 行行企企發光發聲仲識得……

筆者自己就喜歡其遙控玩法，除了最基本的前後左右行，舉手扭頭，手機控制app內都有預設幾款Ironman招牌動作，一按即出。但最最最好笑是Iron man頭盔打開後原來內藏小屏幕，本來有一些Tony Stark動畫人頭講話，你可以經手機自拍片段再上傳入Robot內，並為開炮、飛行、中彈等場景重新錄音，自己化身為Ironman去打Thanos！

打開頭盔，在迷你屏幕上播放影片，就好像你變身為Iron man一樣。

女機械人翠如出現了！

智能排程安排Iron man行動 簡單學習AI指令操作

最後一part就建議你玩熟了UBTECH Iron man Mark 50 Robot後再開始，當你完全理解Iron man可以做到甚麼，你就可以用圖像化的排程軟件，預先編排Iron man將會做些甚麼，比如前進10步、望左、舉起雙手發炮，最後打開頭盔播出片段等等，好玩得來真的「學到野」。

可以用圖像化的排程軟件，編排Iron man做一連串指定動作。

UBTECH Iron man Mark 50 Robot雖然沒有12吋那些超精密裝甲，但滿身都是感應器，多用途的app製作得相當用心。不過它不是沒有缺點，筆者就略嫌它行動慢、步行姿態像是腳板貼著地板在拖行，不夠有型。但總結起來它的多樣化玩化亦都值80分，如果你對操作機械人感興趣，值得擁有。 $2299其實唔貴 買隻奇俠12吋都要咁上下

UBTECH Iron man Mark 50 Robot 智能機械人 售價$2299

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