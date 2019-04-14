Sharp 摺疊式 OLED 屏幕原型機　挑機 Samsung Huawei

日系手機向來有捧場客，近日 Sharp 於日本便展出了自家研發的摺疊屏幕，讓喜歡日系手機的用家亦可以期待日系摺屏手機的登場，而不需要選擇韓系或中國系的手機。（文：黎生）

2019 年摺屏手機大行其道，但一直只限韓系及中國系的手機，而備受用家喜愛的日系手機卻一直沒有任何消息流出。不過，近日 Sharp 於日本終於向媒體展示了自家研發、可摺疊 OLED 屏幕原型機，意味 Sharp 已掌握相關技術，只要市場需求增加，日系摺屏手機的推出確實是指日可待。

Sharp 的 OLED 摺屏看不出明顯摺痕，另外留意 Sharp 的摺疊式 OLED 同時設有「M 字額」設計。（SlashGear）

Sharp 展出的摺疊屏幕尺吋為 6.18 吋，解像度為 1,440 x 3,040 像素，解像度偏高，而且屏幕採用傳統日系摺機的摺疊形式收藏，可使手機的尺吋進一步縮小，實用性及便攜性理應不俗。至於耐用度方面，官方公布的數字為 300,000 萬次，相比 Samsung Galaxy Fold 的最少 200,000 萬次更為耐用，讓人頗為期待。

另外，官方亦聲稱 OLED 屏幕不但可以向內摺疊，亦可以選擇向外翻開，意味若 Sharp 確實將這項技術引進至 AQUOS 手機，其外型設計將可以極具彈性。不過目前 Sharp 尚未有相關計劃正式公布。



來源：SlashGear、Impress Watch

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