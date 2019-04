外國音樂節用 AirDrop 隨機 Send 相送波鞋！非iPhone用家無份？

AirDrop 是MacOS 和 iOS 非常方便的檔案傳送工具,只要一鍵就可以看到其他開啟了 AirDrop 的用戶,以及無容量限制、多檔案傳送。除了傳送檔案外,沒想到 AirDrop 還可以作為宣傳之用。近日,在美國音樂節「Coachella festival」就有利用 AirDrop 而生的有趣宣傳手法。

AirDrop 送波鞋

「Coachella festival」音樂節上,有一位名為Donald Glover 的使用者,向當時打開了 AirDrop 的用戶,傳送一張波鞋的相片。單看預覽圖,可能不會接收陌生人送來的圖片,但「天使」藏於細節之中。只要打開圖片,就會在左下角看到「You have 60 minutes to pick up your free pair」,收到圖片的人可在時限內到時定地點,得到一雙免費的波鞋。

Win-win的宣傳手法

Donald Glover 就是藝名「Childish Gambino」的美國音樂人和演員,這次 AirDrop 送波鞋其實是一次宣傳活動,送出的是 Glover 聯乘 Adidas Originals Nizza 的波鞋。雖沒有得獎人數的準確數字,但消息指,得獎者要穿上這對波鞋出席音樂節,用來宣傳新鞋及其品牌。如果香港也用這種手法宣傳的話,應該會有更多人長開 AirDrop,甚至改用 Apple 產品。等一等,難道這反倒是 Apple 宣傳成功嗎?

AirDrop 的不法使用

上述的 AirDrop 送鞋事件當然是用戶非常樂見,或看到 AirDrop 優勢的地方,但其實近年出現不少誤用 AirDrop 的情況。很多不法之徒利用 AirDrop 的便利,在地鐵、商場,或其他人多的地方,胡亂向打開 AirDrop 的用戶傳送不雅圖片,例如排泄物和性器官等。而且 AirDrop 會直接在手機畫面上出現待接收的圖片,因此這種不雅圖片往往會嚇到忘記關閉 AirDrop 的用戶。

AirDrop 設定避收不雅圖片

如果要求用戶每次都記得關掉 AirDrop 可能有點難度(筆者也是長開),但其實只要設定「只限通訊錄聯絡人」,就能避免在公眾場所收到奇怪的圖片。

