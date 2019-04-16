Ricoh 迷你手提打印機即將面世　一掃列印突破傳統打印機限制

一說到打印機，大家可以聯想到的就是公司和學校的大型座地打印機，又或者是家用打印機。即使是「小型」打印機，也相當有份量。日前，日本公司 Ricoh 就公開了旗下的超強手持式打印機，突破了傳統打印機的尺寸外，更能在各種意想不到的地方進行打印。若實際推出市面後，應會為成辦公室﹑學校，甚至是手作控的工作室神器。

一掃即印

傳統的打印機需要在電腦上輸入要打印的內容，再把資料傳送到打印機上進行打印。而且，用來打印的紙張﹑格式﹑位置都有一定的規範限制。RICOH 推出的 Handy Printer 打印機只要在手機上輸入內容，之後利用 Handy Printer 一掃就能把內容打印在紙張等地方上。不再受紙張位置和格式的限制，直接手執 Handy Printer 決定打印位置，不用處理麻煩的格式設定。

手提式打印機Handy Printer（網上圖片）

超輕巧手提式打印機

Handy Printer 只有 長121 x 闊46 x 高81mm 的輕巧尺寸，重量也只有 315g，能單手進行操作。Handy Printer 支援600 × 600dpi 的解析度，甚至不只限文字上的打印內容，還可以打印條形碼、QR碼、圖像和插圖等。

自選不同物料上打印

以往要入紙到打印機上，可以選擇的就是各種不同的紙質。但 Handy Printer 不受此限，可以在不同的物料上進行打印，如宣傳片上公開的木板﹑衣服﹑貼紙，甚至是鞋面上。用家可以發揮創意和想像力，把 Handy Printer 運用在各物料上。這個功能應該能吸引到不少手作控入手。

Z 形掃可以打印出較大的內容（RICOH Handy Printer 介紹片段截圖）

不過位置對不準的話，就會出現圖中的圖像撕裂（RICOH Handy Printer 介紹片段截圖）

Handy Printer 的限制

Handy Printer 的打印範圍受機身所限，字體的大小應該有一定的限制，而且不能適合打印長句子，也不能像傳統打印機般可以一鍵重覆的打印多張。雖然 RICOH 指 Handy Printer 可用「Z形」的方法打印較大的圖案，但相對地要求更精準的滑動位置﹑距離和速度，這部手提打印機應較適合進行簡易直接的打印工作。目前Handy Printer 不支援 iOS 和 macOS，只能用 Android 手機﹑平板和 Windows 系統電腦利用藍牙連接操作。

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