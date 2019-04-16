IE安全漏洞洩資料　微軟停止更新只裝不用亦中招【Windows教學】

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【IE安全漏洞 Windows教學】目前 Windows 仍是最多人使用的電腦系統，但原來它存在一個極嚴重的「計時炸彈」，其預設瀏覽器 Internet Explorer（IE）被IT專家發現有安全漏洞，就算沒有使用只是留在電腦中也一樣會被黑客利用，輕易拿取用家資料，尤其商業公司用戶如果沒移除IE，後果可能很危險。

早前微軟的安全部門主管Chris Jackson已表示官方停止為Internet Explorer（IE）更新，而且希望Windows 10用戶都使用Edge作預設瀏覽器，沒想到微軟在半放棄IE的狀態下連安全監管也沒完善，近日有IT安全專家John Page發現IE存在嚴重漏洞，用家就算沒打開IE也會中招，這情況不論是WIN 10、WIN 7或Server2012 R2等最新版的IE 11也一樣！其原理是透過開啟「MHT」檔案以「XML External Entity（XXE）」攻擊用家電腦，讓黑客可遙控及獲取資料，由於IE是預設開啟「MHT」的預設程式，所以用家一不小心打開過電郵或訊息的釣魚程式便會中招，甚至複製分頁「Ctrl + K」或使用預覽列印等功能時，都可能觸及此漏洞，防不勝防。

微軟IE安全漏洞引黑客上門唔開都中招！？簡單5步教你移除剷IE保平安！

這些問題似乎和微軟或其他公司已沒用IE做網絡測試有關，據John Page表示目前很難判斷怎樣阻截漏洞，最佳方法就是完全把IE從系統中刪除，以下我們就教大家如何操作。圖片以WIN 7作示範，而其他Windows版步驟也是一樣，大家可以點圖查看：

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