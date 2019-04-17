小米米家充氣寶　車友必備隨時輕鬆為車呔輪胎打氣

小米繼推出智能單車 U 型指紋鎖後，又再於米家推充氣寶，隨時為單車輪胎甚至汽車車呔充氣，而且操作方式簡便，讓用家可以隨時安心踩單車。（文：黎生）

小米除了推出手機外，還極力以不同形式打入用家的生活。繼早前藉小米有品為單車用戶推出智能單車 U 型指紋鎖後，近日又於小米米家推出充氣寶，讓單車用戶以電動形式為單車輪胎充電，便於使用，極為入屋，相信又能吸引不少用家考慮入手。

米家充氣寶內置 2,000 mAh 鋰電池，只要為充氣寶充滿電，便可以為 8 條單車輪胎充滿氣至 150 psi，而每條輪胎的充氣速度約需時 3 分鐘，實在相當方便。而且小米米家充氣寶設有屏幕顯示 psi 值，意味著用家可以按各自需要，為汽車輪胎、足球等等充氣，相當實用。

米家充氣寶體積小巧，只有 124 x 71 x 45.3mm，相當適合隨身攜帶使用。米家充氣寶售價為人民幣 199，即約港幣 $232，不過目前尚未在香港推出，大家可能要考慮水貨入手了。



來源：小米米家

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