iPhone 5G 推出有望　Apple 向 Qualcomm 付款達成世紀大和解

Apple 今早（4 月 17 日）突然宣布與 Qualcomm 達成和解，將會在停止全球所有技術專利授權的訴訟，並且達成晶片供應與專利許可協議，意味 Apple 的 iPhone 5G 版本將可以繼續使用 Qualcomm 的晶片，赫然 iPhone 5G 又不再是一件遙遠的事。（文：黎生）

全球 5G 網絡發展迅速，但 Apple 卻與全球 5G 晶片最大供應商 Qualcomm 正在進行訴，使 iPhone 5G 苦無晶片而一直推出無期。正當 Huawei 打趣地說願意將 5G 晶片賣給 Apple 時， Apple 及 Qualcokmm 便同時宣布達成和解，Apple 將會向 Qualcomm 支付一筆費用，並且訂下了晶片供應與專利許可協議，使 Apple 將可再次使用 Qualcomm 的 5G 晶片。

今次新訂立的合作計劃長達 6 年，並於 2019 年 4 月 1 日生效，意味這 6 年期間，Apple 將可繼續使用 Qualcomm 的晶片技術。另外計劃還備有 2 年延期選項，使 Apple 的 iPhone 等流動置可以確保擁有最合時的數據連綫能力。

據早前 3HK 在香港進行的 5G 演示，3 香港 5G 測試網絡的下載速度約為 2.3Gbps，雖然不及理論的四份之一，但已足夠在幾秒間下載一整套 4K 高清電影（也可以用盡閣下的 10GB 月費 Plan 數據用量）

除此之外，Apple 原有的合作夥伴 Intel 曾極力協助 Apple 研發 5G 數據晶片，但剛剛亦宣布未來將只會專注維持現有 4G 手機數據晶片的服務，不會繼續推出適合手機使用的 5G 數據晶片。據筆者猜測，Intel 這舉動可能受到 Apple 與 Qualcomm 的協議所影響。