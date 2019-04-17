iPhone 5G 推出有望　Apple 向 Qualcomm 付款達成世紀大和解

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Apple 今早（4 月 17 日）突然宣布與 Qualcomm 達成和解，將會在停止全球所有技術專利授權的訴訟，並且達成晶片供應與專利許可協議，意味 Apple 的 iPhone 5G 版本將可以繼續使用 Qualcomm 的晶片，赫然 iPhone 5G 又不再是一件遙遠的事。（文：黎生）

全球 5G 網絡發展迅速，但 Apple 卻與全球 5G 晶片最大供應商 Qualcomm 正在進行訴，使 iPhone 5G 苦無晶片而一直推出無期。正當 Huawei 打趣地說願意將 5G 晶片賣給 Apple 時， Apple 及 Qualcokmm 便同時宣布達成和解，Apple 將會向 Qualcomm 支付一筆費用，並且訂下了晶片供應與專利許可協議，使 Apple 將可再次使用 Qualcomm 的 5G 晶片。

今次新訂立的合作計劃長達 6 年，並於 2019 年 4 月 1 日生效，意味這 6 年期間，Apple 將可繼續使用 Qualcomm 的晶片技術。另外計劃還備有 2 年延期選項，使 Apple 的 iPhone 等流動置可以確保擁有最合時的數據連綫能力。

據早前 3HK 在香港進行的 5G 演示，3 香港 5G 測試網絡的下載速度約為 2.3Gbps，雖然不及理論的四份之一，但已足夠在幾秒間下載一整套 4K 高清電影（也可以用盡閣下的 10GB 月費 Plan 數據用量）

3 香港 5G 網絡傳輸速度超快、 2020 才可望普及？【附測試影片】

除此之外，Apple 原有的合作夥伴 Intel 曾極力協助 Apple 研發 5G 數據晶片，但剛剛亦宣布未來將只會專注維持現有 4G 手機數據晶片的服務，不會繼續推出適合手機使用的 5G 數據晶片。據筆者猜測，Intel 這舉動可能受到 Apple 與 Qualcomm 的協議所影響。

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