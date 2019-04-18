Samsung Galaxy A 系列5新機香港上市　高階轉鏡機 A80 竟遲到？

Samsung 不久前在泰國曼谷發表連同旋轉鏡頭 Galaxy A80 在內的 Galaxy A 系列中至入門新機，轉眼間就在香港舉行上市發布會，而且除了早前公布的 A20、A70 以及 A80 之外，Samsung 今日還臨時「加碼」，指會在香港再加推全新的 A40s 以及 A60，為 Galaxy A 的新成員一口氣增加到 5 部。 究竟 Samsung Galaxy A 系機海各機有何特別，價錢與各自的上市日期又如何？以下就為各位逐部詳述：

Galaxy A80

在今代 Galaxy A 系列中的主角機款，都非 Galaxy A80 莫屬，皆因其在手機界首創的升降旋轉鏡頭實在太過搶眼，更因而造就了無孔、無瀏海的全面屏。 它配備了 4800 萬像素主鏡頭、800 萬像素的廣角鏡以及 ToF 3D 景深鏡頭，並且可以當成前後鏡頭使用，於拍攝能力上甚至可以與 S10 系列匹敵。

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然而，在全 A 系列當中，相信 A80 將會是最遲到香港的一部，事關官方目前仍然未有確認它的正式售價，而其上市日期亦只暫定在 2019 的第二季內。

Galaxy A70

既然 Galaxy A80「遲到」，那系列中的「第二把交椅」 A70 自然成為今代新成員中最值得香港用家留意的一部。

其實除了沒有升降旋轉鏡以外，A70 的配置也的確不差，於處理器上它採用與 A80 相差不遠的 Snapdragon 6150 中階處理器，主鏡頭與前鏡頭都有 3200 萬像素，機背亦有廣角鏡及鏡深鏡頭，要作為直播、自拍專用機也絕不失禮。



而對比 Galaxy A80 最吸引之處，當然就是它省卻了旋轉鏡頭模組的空間與重量，機身更為輕巧且擁有更大的 4500mAh 電池（A80 只有 3700mAh）。

Galaxy A70 會先行在 4 月 26 日推出 6GB RAM 版本、售價$3,098，而在 5 月 3 日推出的 8GB RAM 版將售＄3,498。

Galaxy A60

臨時加入的 Galaxy A60 可以視為 A70 的降格版本，但由於採用的是 Infinity-O 屏中鏡設計，上手時會有點 Galaxy S10e 的既視感。

對比 A70，A60 背面的三主鏡頭規格維持不變，不過前鏡頭就降至 1600 萬像素。A60 將會在 5 月上市，售價＄2,498。

Galaxy A40s

Galaxy A40s 是於泰國曼谷都沒有亮相的入門機款，但其實是由另一個系列、沒有在港上市的 M 系列中的 M30 改名而成。

其規格趨向入門，採用 Samsung 自家 Exynos 7904 處理器、6.4 吋水滴全面屏幕，背面的一樣有三鏡頭，不過就是 1300 萬像素鏡頭、500萬像素廣角鏡以及一個景深計算用的鏡頭。不過作為 ＄2,198 就能買到的入門作品，有廣角鏡玩都算是意外驚喜了。



Galaxy A20

新 A 系列中最入門的機種 Galaxy A20，擺明車馬就是賣平價、玩顏色。

但據目前的資料所得，早前在曼谷發布時所見的紅色暫不會在香港上市，在香港 4 月尾上市的 Galaxy A20 只會有黑、橙兩個顏色選擇，售價為＄1,498。