Uber Eats 支援 Apple Pay　叫外賣更方便快捷之餘還有何好處？

Uber Eats 是香港其中一個最受歡迎的外送速遞服務，現在更支援以 Apple Pay 付款，配合 iPhone 的 Face ID 及 Touch ID 作確認，比起以信用卡付款更方便、快捷而且安全。

Uber Eats 在香港既提供外送速遞服務，近日亦新增了外賣自取服務。尤其近來為了推廣外賣自取服務，Uber Eats 更提供了一些優惠，大家 lunch 時間想先在 Apps 點餐，再到飯店自取享用優惠？其實使用新增的 Apple Pay 作付款選項，比起使用信用卡更加快捷方便。

利用 Apple Pay 在 Uber Eats 上點餐 step by step（按圖放大）

大家在 Uber Eats 以 Apple Pay 付款，毋須像使用信用卡般，要登記收費地址等信用卡資訊，直接將 iPhone 的 Apple Pay 連接到 Uber Eats 之中，就可以利用 Touch ID 或者 Face ID 認證以後每一次付款。另外，Apple Pay 不會將你的信用卡資訊傳送到商戶之中，每一次轉帳都會產生一個只作一次使用的動態保安編碼，比起使用信用卡有更能保障個人私隱。

想不到下一餐吃什麼？下載 Uber Eats 再連接 Apple Pay，就有一些推介給用家參考，其實也不錯。

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