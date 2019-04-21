No Spoiler！復仇者聯盟4 Avengers 防劇透兩招秘技！

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復仇者聯盟 4：終局之戰（Avengers 4: Endgame）將會在 4 月 24 日在香港正式上演，買唔到首日飛的朋友，身邊又有劇透魔人，應該如何自處？唔通因為對方口賤而暫此不上網？其實只要使用以下防劇透秘技，就可以在 Facebook 及瀏覽器阻截劇透魔人。

劇透魔人的出現，其實不外乎因為自我價值低落，將其他人努力的創作當作自己信口開河炫耀的材料，其實跟內容農場本質一致；對付的方法當然都一樣非常接近。假設你朋友當中有劇透魔人，難道要將對方在 Facebook 上 Unfriend 一刀兩斷？

復仇者聯盟 4：終局之戰（Avengers 4: Endgame）即將上映，不想被劇透魔人破壞看電影的期盼，即學兩招封鎖劇透秘技。（Marvel）

Facebook「暫停追蹤」靜音劇透魔人（按圖放大）

其實 Facebook 提供 30 日的暫時取消追蹤功能，方便大家礙於工作關係、相識多年等的理由，不可以隨便跟對方一刀兩斷的情況下，先將對方「靜音」。不過要使用這項功能，實在非常隨緣，大家要先在動態消息中見到對方的最近動態，才可以選擇「暫停追蹤」對方。直接搜尋對方的帳戶，是沒有這個選項的，Facebook 果然是一個設計得很完善的產品。

Spoiler Protection 瀏覽器封劇透

不過，劇透魔人封得一個，難保又有另一個朋友買飛買得早，小人得志語無倫次，變身劇透魔人，這個時候，倒不如將「復仇者」這組關鍵字全面封鎖！有辦法？有！使用 Chrome 瀏覽器的朋友，可以下載一個名為「Spoiler Protection 2.0」的插件，設定關鍵字將劇透消息全面封殺！

Spoiler Protection 2.0 設定及效果（按圖放大）

安裝 Spoiler Protection 插件後，在 Chrome 瀏覽器打開插件。（截圖）

大家可以見到，記者將「復仇者」作為關鍵字全面封鎖，在 Chrome 瀏覽器上，不論是 Google 搜尋結果、網頁、圖片，以至 Facebook 上朋友有關「復仇者」的所有帖文，都統統全面封面，殺過一乾二淨！

看過電影之後，記得要在 Spoiler Protection 中，將有關關鍵字刪除，就可以令網頁顯示回復正常。希望上述兩個方法可以幫到大家，避過身邊劇透魔人的攻擊。

下載 Spoiler Protection 2.0 Chrome 插件

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