Dyson V11吸塵機高科技功能檢閱、同V10／V8格定價為母親節做準備

5月第二個星期就是母親節，雖然孝順不一定要等這天，但趁過節買份禮物為媽媽減輕家務負擔，也是開心事。說到家務，掃地洗地肯定是最辛苦一環，不少人都會選擇買新設計的吸塵機，令工作更舒適。近日Dyson就推出了新一代V11無線吸塵機，直立式加上官方標榜的最強智能系統，到底和上一代V10有什麼差別？

Dyson V11吸塵機在外觀上最明顯的新設計，就是手把尾部設有LCD屏幕，可以即時顯示吸塵機的清潔模式，還有剩餘使用時間，用家不必估估下擔心幾時無電。當然，V11本身擁有最長60分鐘的使用時間，基本住家使用都十分足夠。此外，這個LCD還會提醒用家何時該清潔濾網，並提供清潔和堵塞排除指引，令吸塵機保持在最佳吸力狀態。

吸塵機都有LCD芒？Dyson V11剛剛推出，趁母親節又到，是時候選定禮物了！

Dyson V11無線吸塵機有三種不同清潔模式，以滿足各種類型的清潔需求。自動模式：主動偵測不同地板材質，完成深層清潔任務，並且會智能調整電力與使用時間。強效模式：最強勁吸力，能應對頑固塵垢以及深層除蟎，使用時間最長達5分鐘。節能模式：適用於清潔各種地板材質，使用時間最長達60分鐘。

對一般用家來說，相信最想知V11和上一代V10有多大分別，而除了LCD顯示外，V11相較過去的Dyson吸塵機最大分別是摩打的設計，作為整部機器核心，V11數碼摩打外殼採用運用於衛星太空科技、最具高強度重量比的酚類化合物材質打造而成。Dyson也針對了摩打中驅動吸力、讓氣流倍增的葉輪進行了大幅度革新。葉輪片較以往更薄更細長，如此能有效增加與空氣接觸表面積，同時整體葉輪也更輕。機身輕了但吸力反而更強，V11摩打每分鐘轉速高達125,000轉，其另一賣點是全機過濾系統可捕捉99.97％的小至PM0.3的顆粒，排出更清潔的空氣。可把塵垢從氣流中分離，將肉眼看不到的花粉和細菌等微小粒子全都甩進集塵筒裡。加上 「一鍵彈出」功能，一個動作便能清空塵土和碎屑至垃圾桶內，輕鬆又衛生。

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+ 8 + 7 + 6

Dyson V11目前備有三款吸頭的型號，另外有兩款Dyson網上商店獨家型號，價格由HK$4,980起。單看使用時間的話，上代V10同樣是60分鐘，而目前市面售價仍和V11差不多，在功能來看同樣價錢當然有新買新最好。但如果只是想買一部設計就手又不太貴的吸塵機做母親節禮物，市價低千多元的Dyson V8也是不錯之選。

如果覺得V11同V10較貴，買早期型號的V8也是不錯選擇。

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