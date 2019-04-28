Huawei Honor 20 系列　將採用 Huawei P30 系列攝影技術

Huawei 旗下的 Honor 20 系列跟 Huawei P30 系列一樣將會備有多個版本，而且更會採用同級的攝影技術，延續 Huawei 願意下放技術與 Honor 系列手機的傳統。（文：黎生）

坊間日前傳出 Huawei 將會下放更多手機科技予 Honor 手機，以便 Honor 手機可以贏得更多市場佔有率。即將推出的 Honor 20 預計將會採用由 Sony 定制生產的 IMX586 感光元件，由於 IMX586 的像素以 RYYB 排列，使 Honor 20 系列於低光拍攝的表現足以媲美 P30 系列。

除了 Honor 20 外，近日坊間亦流出了Honor 20 Pro 的新色外型照。從流出的照片可以清楚看到 Honor 20 Pro 將會採用四鏡配置，而其中一支的外型正好與 P30 Pro 的 5X 長焦潛望鏡同為方型，加上 Huawei 下放技術的消息，坊間均估計 Honor 20 Pro 將會繼承 P30 Pro 的攝影功能，如無損變焦及月亮模式等等。另坊間亦因此估計 Honor 20 Pro 會採用的 IMX600 感光元件，使手機擁有更出色攝影能力。





全新的 Honor 20 Pro 將於 5 月 21 日於英國正式發布，根據過往經驗 Honor 手機定價相當進取，用家有望以更相宜的價錢，體驗 Huawei 帶來的優質攝影體驗。



來源：ichangezone 微博、快科技

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