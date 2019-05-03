Dyson個人空氣清新風扇！全新設計Pure Cool Me系列【試玩報告】

Dyson最近新推出的Pure Cool Me個人空氣淨化風扇，機身雖然比以往無葉風扇更小巧更細，利用全新空氣過濾與噴射技術，或合適當作個人空氣清新機風扇。不過究竟全新設計的「鼓面」式設計風力如何？好不好用？等記者上手試玩先。

全新設計的Dyson Pure Cool Me個人空氣淨化風扇，與以往無葉風扇外型設計雖然完全不同，但仍然利用全新的集中噴射氣流技術：兩束噴射氣流在凸起的弧面上相遇時會匯聚形成一個高壓核心，從而聚集及精確噴射氣流。最令記者驚喜是，雖然弧型的鼓面向上，但竟然可以滑動風扇圓頂部分來控制氣流角度，無論上至前方都可以手動調校風吹角度或利用自動擺動，放在地上或桌上使用，都可以隨時感受舒適的清風。

無線遙控器可利用磁力吸在機身上。（林勇攝）

稱為「空氣淨化風扇」，當然內置空氣清新功能，一拆機身便可以拎起圓桶型的HEPA濾網，有效去除99.95％小如細菌與病毒的微粒。於現場示範使用時，只需要幾秒就可以潔淨煙霧或灰塵。不單可以用作個人風扇，放在房間中當作空氣清新機或加強冷氣機對流（可以更快令房間更冷快，可以提升冷氣機效益及慳電）之用。

另外，以往不少Dyson風扇用家略嫌風扇啟動使用時較嘈，而今代Pure Cool Me機身底部加設了吸音棉，吸收摩打產生的多餘噪音，在實際操作時都算寧靜。

三款顏色選擇，記者就較喜歡黑銅色的設計。（林勇攝）

機身內置智能感光系統，可偵測附近環境光線，自動調節LCD屏幕，如感應器檢測到空間完全變暗時，更會自動關閉LCD屏幕，不會刺眼。雖然用家可以設置睡眠計時器（30分鐘至8小時）自動關機，可是並不對應用手機App操作，有點可惜。

Dyson Pure Cool Me更多細節解說（按下圖放大）

+ 6 + 5 + 4

新機除了白色之外，還全黑色以及黑銅色選擇（記者就覺得是「橙色」多於銅色），5月15日正式推出。不少朋友關心新機售價如何，官方指新機將會賣$3080，比起以往的無葉風扇定價稍便宜，都算是意料之內。

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