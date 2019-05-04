Pornhub 傳收購 Tumblr 解禁成人內容搶救PV　老司機會戰勝歸來？

成人影片網龍頭 Pornhub 有興趣收購社交平台 Tumblr？《華爾街日報》報導，Tumblr 母公司 Verizon 正為這個去年底因「掃黃」而出現用戶逃亡潮的平台尋找潛在買家。另一邊箱《BuzzFeed》 消息指，Pornhub 副總裁 Carey Price 表示正考慮出手，認為這兩個品牌結合，能夠「發揮協同效應」，並希望恢復它對成人內容的開放寬容。

2007年始創的老牌社交網站Tumblr本來對成人色情「NSFW」（Not Safe/Suitable For Work）內容極之包容，就連Pixiv、Twitter和Pinterest也望塵莫及。自由開放的氣氛使它一度成為許多情色藝術家、攝影師、Hentai本子繪師或素人Model、性感Cosplayer的重要發表平台，也是性小眾如LGBT、酷兒（Queer）甚至獸迷（Furries）等的集中地。男女向、BL、百合、SM等種類的成人內容已屬等閒；蘿莉、戀物或「人外」等另類重口味亦曾經充斥Tumblr。據一項2016年研究指出，大約有四分一Tumblr用戶以消費色情為主。

目前Tumblr總共累積4.6544億個博客、1,720億篇帖文。不過因為兒童色情而被App Store下架，Tumblr去年底一洗自由之風，12月17日起「掃黃」全面封殺色情內容上載，強調用戶「不得發布人類生殖器以及女性乳頭」的圖片，以及經過後製但仍被認定跟上述物品相似者。若跟「藝術、教育、具新聞性或政治性」有關的內容則會視乎情況不移除。現有成人內容已逐步以標示屏敝（限制只有上載者可私人瀏覽）或移除，Tumblr最終目標是完全刪除並禁止此類帖文。

去年10月《毒魔》上映，大量同人畫師在Tumblr發表主角Eddie Brock和Venom的腐向創作。

Tumblr營運方針徹底逆轉，「老司機」紛紛煞車或駛走，乘客自然失望兼強烈抗議。再者，Tumblr判斷內容是否違規的AI過濾工具錯漏百出，經常標記屏敝完全沒有色情成份的帖文（如下面的洗鞋工具設計圖和小恐龍童繪）。某些露骨的成人內容卻不知為何被放過，沒有限制顯示。種種問題令用戶更加不滿，於其他平台如Twitter上以 #TooSexyForTumblr 的Tag分享Tumblr人工智能錯判內容的案例。

雖然這項措施起到版面淨化作用，成功令Tumblr「洗底」回復清爽健康的正面形象；但封殺色情的鐵腕政策必然趕客，果真導致用戶嚴重流失。網站分析公司Similar Web統計資料顯示，Tumblr頁面瀏覽量（PV）自官方實施「走甜」後，兩個月內從5.21億次「雪崩式」急遽衰退至3.7億次，足足下跌了1.51億次，減少近29%瀏覽量，畢竟用戶的身體很誠實。

本來銳意整頓Tumblr的母公司Verizon Media Group（前身為Oath），有見嚴格規管後Page View江河日下，想及早撇甩此塊「雞肋」亦正常不過。Tumblr不是首次面臨易手。Yahoo曾看中Tumblr服務輕巧、能快速傳播訊息，遂於2013年以11億美元收購，甚至用作發佈官方新聞稿。然而在Yahoo架構下Tumblr賺錢能力未如理想。2017年Verizon以45億美元收購Yahoo，Tumblr隨之納入Verizon麾下；Verizon卻於翌年放售同屬Yahoo資產的Flickr予SmugMug，亦有意出售Tumblr，減少營運成本支出。同年上任的Verizon行政總裁Hans Vestberg也沒興趣發展社交媒體，直言收購Yahoo是錯誤決定。

Pornhub是大型成人短片網站，更是全球不少男士最常瀏覽的網站，沒有之一。（資料圖片）

據BuzzFeed報導，「司機大佬」Pornhub副總裁Carey Price表示倘若成功收購Tumblr，將會恢復Tumblr原有的NSFW成人內容准許政策，重現昔日的色情榮光。畢竟Tumblr本來就是充斥成人內容的「司機媒體」，長期以來都是社群基石，這方面同極樂性境Pornhub可謂一拍即合。

「Pornhub可以從Tumblr獲取價值，兩個品牌之間存在著明顯的協同效應，」Price指Tumblr曾是少數能讓網民安心談論成人話題的避風塘，但官方「淨化」平台的做法令許多色途老馬頓失所依，對此表示遺憾。從戰策意義上看，收購Tumblr除了即時為Pornhub添置大量NSFW內容，還可以讓更多Pornhub服務內容加快傳播，從而增加流量。

Tumblrs:



Pornhub welcomes you with open arms. Join our amazing community of millions



Curators: Customize your personal feed, create playlists, generate gifs and more



Creators: Upload videos, photos, gifs & share text posts to a massive audience. Earn revenue on your content. — Pornhub ARIA (@Pornhub) 2018年12月4日

去年Tumblr頒佈禁色令開始掃黃時，Pornhub已對Tumblr表達善意。官方Twitter更歡迎各路老司機和內容創作者逃難至他們的園地。事實上Pornhub的拉攏奏效，有Tumblr難民轉戰該網，「Pornhub收購Tumblr」成為一個似層層的笑話。如今好像有點眉目，不過Carey Price究竟是在炒花生還是認真計劃中仍屬未知，畢竟Pornhub並未就收購報價。同樣地Verizon仍在尋找可行買家，會不會跟Pornhub商洽甚至是否真的出售Tumblr亦好難講，該公司高層Guru Gowrappan就曾批評出售Flickr的決定「耗時太多，收穫太少」。如果Pornhub正式決定收購Tumblr，也要提出有利可圖的價格方能吸引Verizon進行交易。

若Tumblr加盟Pornhub，全球最大色情綜合體可算是成形。或者將來在「Tumbhub」看到水龍敬的本子不是夢？（台北虎之穴Twitter）

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