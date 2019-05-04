香港電訊商「內地副號」增值服務詳解　不用北上輕鬆開通電子錢包

近年不少香港人都會使用內地的網上服務，或是在中國內地進行電子消貴，但由於中國法規的關係，這些服務不能隨便登記，而是需要一個具實名認證的內地電話號碼，對於香港人而言多了一重障礙。 要獲得一個內地電話號碼，過往只能親身北上出卡並進行實名認證，還好近期多了一些方法，除了早前提過的儲值卡外，近月多間本地電訊商都重新推出「一卡多號」服務，讓港人即使不過關都可以擁有個人內地電話號碼。

「內地副號」增值服務

早前為大家介紹過 3HK「紫卡」一類的儲值卡，不需簽約又可以自己上網登記多一個內地副號作短訊收發之用，算是富彈性又方便的選擇。

但可能有不少用家手機沒有雙卡功能，對於要管理多一張 SIM 卡又會比較抗拒，故這個時侯在自己常用的月費 Plan 上再選購多一個「一卡多號」的增值服務，當然較為省時方便的。

無合約儲值卡雖方便，但始終要管理一張額外 SIM 卡，並不是人人喜愛

隨著 3HK 近日宣布「內地副號」服務加入到現有的月費計劃供用戶選用之後，目前市場上幾間主要的電訊商，都擁有了自己的「一卡多號」服務，只不過收費與及條件都不盡相同：

各電訊商收費及服務要點（按圖放大）

實名登記流程各不相同

上面提過，要讓內地用的電話號碼生效，就需要將資料傳送至內地進行實名認證，而以上提及的幾個電訊商的實名認證過程則各不相同。

最方便的是 csl.，只需要經 App 登記，資料就會自動移交到內地一方處理，不需要補交文件，而其次的是 3HK，只要登入網站就可以選擇號碼並以相片方式上載至伺服器進行認證程序。至於中移動與 Smartone 兩間，就需要用戶親身攜同證件前往門市進行實名認證，才能開通「一卡兩號」。