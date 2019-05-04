2069年Facebook離逝用戶將多過活者　清明上社交網「數碼拜山」？

50年後，孝子賢孫清明節未必上山掃墓，而是上社交網絡為先人裝香獻花。根據牛津大學學者研究，Facebook死亡用戶人數到2069 年，就會超越在世用戶人數。

Facebook上的死亡用戶數量，正以不可阻擋的超高速度增長。2012年亦即Facebook推出的8週年， 已累計3000萬用戶離世。根據Facebook在2018年的用戶統計數據，Facebook擁有超過20億用戶，研究學者假設每日有8000人逝去 ，預測截至本世紀末，Facebook可能會有14億至49億用戶死亡。

Facebook將在本世紀末變成「數碼墳場」？

過去幾年來Facebook用戶增長速度大幅放緩，早前也有00後學生接受傳媒街訪時稱「FB係老人家先用」，可推測該網絡正面臨人口老化。 最壞情況下，這個平台不會再有新用戶加入，Facebook將在本世紀末變成「數碼墳場」，讓逝者親友透過紀念性質的Facebook帳號，憑弔先人的生前點滴。​

Facebook作為科網巨企，似乎意識到「在線死亡」的趨勢無法逆轉，推出了一系列功能減低在生用戶的傷痛。在此之前，用戶可以邀請已離世的好友參加聚會和活動，或慶祝他們生忌。新的「紀念」工具配備人工智能系統​，讓用戶能夠「有尊嚴地」緬懷先人​，也避免​逝者的個人資料突然在用戶Timeline中浮現​，無緣故地勾起失去至親或摯愛​的痛悲​。

今日清明節，大批孝子賢孫上山掃墓。（梁鵬威攝）

亡者佔領Facebook並非全屬壞事，因為我們都知道凡人皆有一死。一旦「兩腳一伸」Facebook未來或許會讓你以數據形式繼續存在，保留你的在線思想、記憶和人際關係，這些所謂「數碼遺物」。雖然聽落好有《黑鏡》（Black Mirror）味，在網絡上永無止境地存在，未來或會改變人類的生命形式，也必然改變人們經歷和看待死亡的方法，現實一點看其實也是多個途徑讓大家悼念先人。

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