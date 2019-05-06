《抖音》易名《TikTok》衝出國際、2019 首季成美國社交 App 王

中國開發 App《抖音》的內容被一輩人認為低俗、無聊，然而它不單止在中國大陸走紅，就連其國際版本《TikTok》在國際市場推出之後都大受歡迎，在 2019 年第一季更加超越了長勝的 Facebook、Instagram 成為社交類型 App 的皇者。

當香港還有很大部份人日常用 Facebook 收集資訊、與人以 Whatsapp 互通訊息，然而網絡社交的改朝換代，可能是你無法想像的。

根據美國的 App 數據研究機構 Sensor Tower 在較早前發表了 2019 年首季的社交媒體 App 下載量報告，組合 Apple App Store 以及 Google Play Store 兩大 App 平台的數據所得，《TikTok》的總下載次數達到 135 萬次，比起 2018 年同期增長了 184%，力壓 Instagram 及 Facebook 成為榜首。

《TikTok》的總下載次數達到 135 萬次，比起 2018 年同期增長了 184%，力壓 Instagram 及 Facebook 成為榜首

其實不止美國，《TikTok》在世界各國的增長也十分強勁，除了在美國稱霸之外，在歐亞其他地區也深受歡迎，早前甚至因為內容問題而被印度政府一度禁制。根據《TikTok》提供的數據，其用戶有很大部份是來自 16~24 歲群組，反映成功之道，在於能以「用戶產生內容 User Generated Content」吸引年輕用戶。

以往一些由中國大陸開發的 Apps，由於文化背景以及保安理由，在打入國際時都會有一定難度；然而近年中國開發者將 App 的種類擴展至「非實用」層面後，慢慢做出不俗成績，除了上面提及的《TikTok》，騰訊旗下與 Blue Hole 共同開發的手機版「食雞」《PUBG Mobile》亦在國際間打出名堂。

資料來源：Sensor Tower、ClickZ