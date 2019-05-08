母親節2019禮物攻略！網店鮮花美容產品、商場一田大減價最後衝刺

一年一度母親節，各位孝順仔女想好禮物未？仍沒有決定的話，還有幾天便要把握機會了。適逢佳節很多商戶和網店都特惠酬賓，如果真的想不到送什麼給媽媽，去商場或上網行個圈可能有收穫。

香港不少商場都在母親節搞大特價活動，SOGO Thankful Week相信好多人都知，而原來旺角MOKO新世紀廣場也在5月舉行「MOKO旺角購物祭」，場內近90個商戶推出多達200項折扣優惠，母親節在即當然基本上都是女性商品為主，時尚服裝、美容護理、珠寶首飾、健康食品和一些電子家品，另外還有兒童物品，部份低至半價以下。由即日至5月31日為「美妝禮遇」主題，女士們在場內可享YSL Beauty、Origins、Sabon、Shiseido等逾30個限量美容及個人護理套裝及優惠，消費滿指定金額更有機會獲免費美容服務或贈品，而在母親節11日和12日即場登記成為The Point by SHKP會員可獲500分迎新積分，和額外獲精美花束或甜蜜朱古力，可謂完全為各位母親打造的禮遇，詳情可瀏覽官網。此外，由23日到27日還有「一田購物優惠日」，場內美食及家居用品低至24折，如果因事錯過了母親節，各位子女仍有時間「補飛」。

5月下旬的「一田購物優惠日」包括多款名牌行李喼，如果錯過了母親節，各位子女仍有機會「補飛」。

MOKO獨家美妝禮遇套裝：

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假如不太喜歡出去商場和人逼，上網選購母親節禮物也是很方便。好多朋友都有上HKTV mall購物的經驗，而來到母親節當然也有精選優惠，但原來連鮮花都有得賣，一系列SA FLEUR的花均以9折發售。另外，3香港旗下「3Mall」也有母親節感恩獻禮，不少潮流生活及旅遊用品均減價，連近期大熱的轉轉自動串燒爐、兒童相機及到外遊必備翻譯機都有，訂貨直接送上門給媽媽一個驚喜也不錯。



HKTV mall連鮮花都有得賣，一系列SA FLEUR的花均以9折發售。

3香港網店精選9折至半價商品：