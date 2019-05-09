【米家床頭燈2 開箱測試】Apple 蘋果自推出HomeKit以來，用家都期待有更多智能家電加入，近期推出的智能LED床頭燈「米家床頭燈2」到港，除了是 小米 第一款支援Apple Homekit以iPhone、iPad或Android手機平板控制燈光外，更可設定開關時間及燈光顏色，一起來看開箱示範！

平價招徠

米家床頭燈2 雖是首款支援Apple Homekit、能以iPhone、iPad 控制的智能家電，但坊間亦有不少產品支援同一智能家居平台制式，而 米家床頭燈2 則以低價（HK$279）開賣，稍稍降低了智能家電入場門檻可試用一下。至於功能上是否乎合其高性價比？

米家床頭燈2 是否只是支援手機開關的智能家電？

簡單開箱

一座燈、一條電源線，就是 米家床頭燈2 開箱後的所有內容，亦是小米以「米家」作為智能家居品牌的作風。

亮度：400 流明

功率：9W（0.6W 的白光 LED x 12 + 0.3W 的彩光 LED x 6）

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米家床頭燈2 與上代一樣，全座燈一體化，但2代機身更大，提供最高400流明 照明光度：【點圖放大】

連接電源後，米家床頭燈2可直接使用，但只限開關燈及控制光度，要有更大控制權包括改變燈光顏色、以Siri聲控操作等，便要透過手機App「米家」達成，亦可透過「米家」App將米家床頭燈2加入Apple HomeKit中，以iPhone、iPad、Apple Watch 或 Mac 內置家庭 App 控制。

床頭燈設有輕觸式面板，可以控制光暗及開關床頭燈。

米家床頭燈2加入Apple HomeKit 設定【點圖放大】

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一個介面控制燈光

加入Apple Homekit可統整全屋智能家電，至於控制床頭燈其他功能，可透過「米家」App中提供的功能設定，包括燈光顏色、定時開關、小夜燈等功能。【點圖放大】

燈光顏色可在手機app介面上左右上下滑動，調整光暗、調整冷暖色溫（白、黃光照明）

透過App可設定多種燈光顏色，或使用流光模式自動轉換燈光顏色，以下以影片示範：

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試用後感：夠方便！

新的 米家床頭燈2 建基於普通床頭燈加入智能控制、Apple HomeKit支援，雖然香港人的習慣並不會經常改變室內燈光顏色，但亦是提供一個方便的設定，讓用家自行設定室內顏色，臨睡前閱讀、玩手機平板設定不同燈光，配以Siri控制開關及改變模式，才是筆者認為床頭燈的真正方便之處。