PayMe、WeChat Pay 電子錢包優惠著數咪走寶　教你4步拎現金券

數碼生活
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隨住更多商戶支援電子支付的便利愈來愈明顯，現在更可以使用 PayMe 直接在用戶間即時轉帳，電子錢包使用人數近年大大提升。而營運商為了吸引更多的用戶，不時會推出優惠活動，使用電子錢包就能獲得著數。近日 PayME 和 Wechat Pay 也分別推出不同的優惠活動，使用電子支付的同時，千萬不要忘記拿著數。

PayMe 指定商戶優惠

隨住商用版 PayMe 推出，越來越多的商戶都接受 PayMe 支付，匯豐更宣布即日起至 7 月 31 日止，只要惠顧指定商戶就可以得到折扣優惠。「PayMe 享樂優惠」共 16 間商戶參與，只要使用 PayMe 支付，沒有額外條件就可以成功獲得各種優惠，例如華星冰室消費滿 50 元，即減 15 元（由 5 月 6 日至 5 月 27 日）。

16 間商戶的折扣：

WeChat Pay 綁定銀行卡有著數

就現在的情況已言，WeChat Pay 比 PayMe 有更多的商戶支援，更有部分內地商戶可以使用香港的 WeChat Pay 支付。大家只要在 5 月 10 日前，綁定銀行帳戶至 WhChat Pay HK 的戶口，即可獲得 HK$5 的電子現金券，最多可以獲得兩張。而且，用戶現可以使用「轉數快」的 eDDA 直接綁定銀行卡和為錢包進行線上增值。

按圖放大看綁定步驟：

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