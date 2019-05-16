智能控制冷氣機介紹！手機操控　智能家居保持最舒適的溫度

數碼生活
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【智能家居 控制冷氣機】消委會在 5 月 15 日公佈的 14 款冷氣機的測試，筆者也向大家介紹了當中比較出色的冷氣機。現今就連家居也要大玩智能的時候，可能消委會所測試的冷氣機都不是消費者的目標。因此，筆者今次為大家介紹可以用手機操控的冷氣機，在街中就已經開定冷氣迎接你回家。

SAMSUNG 

一些科技大廠早在家電的範疇上，加入智能元素。例如 SAMSUNG 的掛牆式冷氣機，提供 Wi-Fi 控制功能，只有手機上使用「Samsung SmartThings App」就能夠隨時控制家中的冷氣機。App 可以控制冷氣機的全功能，不只開關，溫度﹑風速﹑時間管理等都可以控制。冷氣機使用 8-Pole 智能變頻技術，仍有效維持在理想的溫度。加上兩段式製冷，能在當開冷氣時加匆冷卻，之後保持舒適製冷，能源效益最至最同，等同為用戶節省無謂電費。

Midea

美的（Midea）同樣有推出可供手機操控的冷氣機，不過和 SAMSUNG 的內置 Wi-Fi 接收不同，用家用安排隨機附送的 WiFi USB。只要把 USB 安裝在冷氣機的機蓋內的接口，手機連接 Wi-Fi 後登入指定的 QR code，即可使用手機操控冷氣機。

Panasonic

為了更新冷氣機成為可以智能操作，只要在Panasonic E 系列冷暖空調機上，連接上 WiFi 配接器就可以使用 Panasonic Comfort Cloud App 操作。用家可以預設一個星期的開和關機時間，更可以設定不同時段的溫度，調定出最個人化的冷氣機體驗。App 內會紀錄每小時的用電量，市民就能清楚了解冷氣機的用電情況，節約無謂的消耗。

Ambi Climate

如果你正在使用舊式的冷氣機，不打算換以上的冷氣機，但又想使用手機操控冷氣機？沒問題，只要使用以下介紹的工具就可以。Ambi Climate 只要是配備 LCD 螢幕的冷氣遙控器就能連接，使家中的冷氣機迅間智能化。Ambi Climate 能運用實時戶外天氣資訊，以及利用感應器去偵測濕度和陽光等，會影響溫度的因素。自動把室內的溫度保持在舒適的水平，同時也可以使用手機進行控制。不用更換冷氣機，就能直接把家中的「老爺機」智能化。

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