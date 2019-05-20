【Polaroid x Stranger Things / 怪奇物語 X 寶麗來 OneStep 2 開箱】Netflix劇集《怪奇物語》（Stranger Things）奇幻內容加上大量向80年代致敬元素，成為近年大受歡迎美劇之一！ 寶麗來（Polaroid Originals）早前推出即影即有相機 OneStep 2 便與《怪奇物語》合作推出聯乘合作版，大玩劇中Upside Down元素，那影想是否會上下倒轉嗎？與寶麗來上作OneStep+有什麼分別？

Polaroid Originals日前推出一段懷舊影片，片中出現的藍色新機就是 Polaroid x Stranger Things OneStep 2即影即有相機，認真地搞笑、向美劇《怪奇物語》中出現的多個80年代人和事致敬，包括4:3比例畫面、男模特髮型、第一季劇中小鎮Hawkins Lab製作的閃光燈做賣點！趁第三季《怪奇物語》即將於Netflix播映而推出聯乘相機。

Polaroid《Stranger Things》版OneStep 2 開箱

Polaroid x Stranger Things OneStep 2 即影即有相機（拍立得）包裝，與過往OneStep+相機相同，包裝同樣附有USB閃光燈充電及防跌手繩。【點圖放大】

+ 3 + 2

Polaroid《Stranger Things》 OneStep 2 即影即有相機的標誌：Polaroid經典logo、OneStep 2字樣，都是上下倒轉的，對應《怪奇物語》中，另一個平衡時空中的Hawkins世界也是上下倒轉相對應。

Polaroid《Stranger Things》OneStep 2 （鄧鴻至 攝）

OneStep 2上印有《Stranger Things》怪奇物語 標誌。 （鄧鴻至 攝）

隨《Stranger Things》寶麗來推出，《怪奇物語》專用相紙亦會推出，相片邊框以劇集中出現的80年代美術字樣本設計（售價＄178）。 （鄧鴻至 攝）

安裝菲林盒的方式與以往OneStep即影即有相機方法一樣，按方向指示插入菲林盒，按快門輸出第一張遮光膠片後，機頂中間的8點全亮表示一盒8張全滿。【點圖放大】

去年推出的Polaroid Onestep+，最大賣點是結合手機，以專用app控制；但Stranger Things x PolaroidOneStep 2只能以手動拍攝，機頂位置計算，去年 Onestep+ 設有app控制拍攝、手動選擇人像模式或風景模式，在OneStep 2中反璞歸真 抽去了功能，以真真正正全手動方式拍攝即影即有相。（售價：＄1,199)

OneStep+ 機頂的模式選擇已抽走（鄧鴻至 攝）

支援濾鏡套件

怪奇物語 X 寶麗來OneStep 2即影即有相機，繼續支援所有Polaroid Originals去年推出的配件，其中以一套5款獨立購買的濾鏡最受玩家歡迎。