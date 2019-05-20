SOGO 感謝祭 2019 Part2．必搶超平家電百貨　父親節禮物預熱之選

崇光感謝周年慶（SOGO Thankful Week 2019）已經進行了一個星期，相信各位已經搶購了不少好物吧？但千萬不要鬆懈，事關5月20日至26日的Part2緊接而來，之前未夠喉的話仍有機會，而未出手的朋友就更加要記得留意。

為期7天的崇光感謝周年慶（SOGO Thankful Week 2019）Part2照舊有大量名牌產品大特價供大家選購，由服裝、個人護理、家品到電器、電子產品應有盡有。而時間正好是父親節之前，如果各位孝順仔女想幫爸爸買份禮物，實在是一大好時機，以接近半價入手心水物品，慳錢之餘又可氹爸爸開心，Download埋SOGO Rewards App，Shopping兼儲分換禮券，咁先買得夠醒。以下我們就特別精選了一些銅鑼灣店的特價品推介，迎合不同需求連4K電視都有！為方便各位設定搶購行程，還會寫明該貨品數量和於幾樓有售，總有一件啱你（同爸爸）。

SOGO CLUB 13/F推介：

PANASONIC EP-MA73 momi momi温感專業按摩椅 特價$29,500（原價$36,800 限量10）

AV LIFE LG 55UK6300 55" UHD4K TV 送$500超市禮券 特價$4,990（原價$7,480 限量20）

10/F推介（只限24日）：

KENWOOD KVC7300S專業廚師機 特價$4,998（原價$6,388 限量30）

10/F推介（只限25日）：

FISSLER Calen 20cm珍珠淡粉鑄鐵鍋（粉蝶藍，送2個Calen 10cm鑄鐵鍋價值$1,360）特價$1,388（原價$1,680 限量50）

點圖放大看更多推介特價品：

+ 2

當然，除了上述產品外，整個崇光感謝周年慶包括銅鑼灣及尖沙咀店還有大量不同系列優惠，男士用品之外還有女士的限定套裝，ESTEE LAUDER、GUCCI、SK-II等品牌每天都有不同特價正貨，詳情可瀏覽SOGO官網。

SOGO感謝周年慶Part 2資訊

日期：2019年5月20日至26日

地點：銅鑼灣、尖沙咀崇光百貨