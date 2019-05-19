網店700蚊買10TB外置硬碟激平抵價發售！平香港一半有多！

經常上網搜集資料的朋友，彷彿有幾多硬碟容量都不夠用來儲數據，畢竟無損音檔和高清愛情動作片是佔位的。信不過雲端，就唯有投資去購買外置硬碟，使費不少。現在只能講句：「機會來了，飛雲！」因為某著名網店正在「賣大包」，正以超抵價發售不同容量外國硬碟，當中10TB還比8TB還要平宜！

由Amazon官方店出貨，以超抵價售賣WD My Book Desktop 外置硬碟，10TB Single Drive低至79.99美元（約港幣650多元），報稱節省220美元，即約3折。而WD官網，10TB My Book Desktop 外置硬碟則以249.99美元發售。

由Amazon官方店出貨，以超抵價售賣WD My Book Desktop 外置硬碟，10TB Single Drive低至79.99美元（約港幣650多元）。（Amazon網頁截圖）

Amazon出貨，WD My Book Desktop 外置硬碟報稱節省220美元，即約3折。（Amazon）

WD官網My Book Destop規格及價錢資料（點擊放大看詳情）：

此次超級大減價，相信是限時優惠。WD My Book 10TB 外置硬碟在香港市價大約港幣1,929至1,990元，如果在Amazon入手，可慳近港幣1,200元。

WD My Book 10TB 外置硬碟在香港市價大約港幣1,929至1,990元。（Price.com網頁截圖）

宅民黨親身於Amazon訂購。Amazon美金對港元正做緊大約8.15算，計埋約10美元（約港幣85元）的運輸及處理費，埋單港幣737元。

Amazon網購流程（點擊放大看詳情）：

每人最多可買兩個10TB HDD，合共約港幣1,430多元。如跟另一位朋友夾份買，每人則可慳運費約2、3美元（一件運費約10美元，兩件運費約16美元）：

每人最多可買兩個10TB HDD，合共約港幣1,430多元。如跟另一位朋友夾份買，每人則可慳運費約2、3美元（一件運費約10美元，兩件運費約16美元）。（Amazon網頁截圖）

Amazon為10TB WD My Book所做的79.99美元超抵價，也不知道會維持到幾時，也不排除官方標錯價（雖然機會微乎其微）；但即使有錯，基於嚴謹買賣條款約束下，顧客最大的損失不過是獲得原銀奉還。既然最壞情況是退錢，倒不如先買為快。（但由於美國入口，自然不包保養）

值得留意的是，10TB比8TB還要平宜；8TB正做緊104.99美元。無錯的確是略貴，但不跟平得誇張的10TB比較的話，其實本身都算抵玩。鑑於10TB隨時售罄，錯過了的朋友，或可考慮入手8TB？