Animelo Summer Live 2019 名單加碼　中島愛、上坂堇宣布參演

夏末最盛大的動漫歌曲演唱會「Animelo Summer Live（簡稱アニサマ）」將於8月30、31日與9月1日三天演出，今年的標題是「Animelo Summer Live 2019 -STORY-」，官方於今（24）日再度發表三組參演名單。

按圖看第五彈的三組參演名單吧▼▼▼

每年動員超過八萬粉絲，今年則迎來第15屆舉辦的アニサマ，今年依舊準備了最強的動畫歌手、聲優歌手組合一舉登場，要帶給粉絲最美好的夏末回憶。第五彈公布三組歌手，先前一度暫停歌手活動後來再度回歸的中島愛，六月將首次發行個人精選輯，這次會在8月30日的演出上帶來怎樣好聽的歌曲呢？接著是昨日發表婚訊的KATSU所屬的樂團「angela」，代表作品《蒼穹之戰神》也推出了新作，在8月31日的演出應該可以聽到最新主題曲！最後是自2013年出道以來連續七年登上アニサマ舞台的聲優歌手上坂堇，政委將在9月1日演出，喜歡她的粉絲們千萬不要錯過這一天。

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