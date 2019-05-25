Google、WiFi 聯盟禁制後「藍牙」或成壓垮華為的最後一著？

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華為 Huawei 陸續面對不同的禁制，除了最早期的 Google 外，近日更有 SD Association 及 WiFi Alliance 宣布對 Huawei 作出禁制，可說是四面楚歌，但原來情況未算最壞，因為擁有藍牙技術的 Bluetooth SIG 尚未宣布任何行動。若有關方面出手，將會使 Huawei 手機進一步陷入困境。（文：黎生）

自美國商務部將華為 Huawei 列入黑名單後，多間擁有不同專利權的組織便宣布對 Huawei 作出禁制。雖然 Huawei 稱已有「Plan B」 面對 Google、Qualcomm 及 ARM 的禁制，但近日繼 SD Association 後，WiFi Alliance 亦參與其中，使 Huawei 或面對新一代波的困境。

據 WiFi Alliance 表示，為配合美國商務部的決定，將會禁止 Huawei 參與組織的活動，但不會撤鎖其會員資格。雖然 Huawei 依然可以使用 Wi-Fi 技術，但卻有機會失去參與制訂未來新標準的資格，使 Huawei 產品對於新標準的應用處於一個既被動亦落後的位置。

Wi-Fi Alliance 宣布將會禁制 Huawei 參與組識的活動。

繼  SD Association 及 WiFi Alliance 後，坊間還預計 Bluetooth SIG 亦可能會有同類舉動。總部位處美國華盛頓的 Bluetooth SIG 擁有藍牙技術的專利，加上每款藍牙產品均需要得到 Bluetooth SIG 同意才能生產，若 Bluetooth SIG 參與禁制 Huawei 的行動將會帶來極大影響。若 Huawei 產品缺少了藍牙功能，意味手機將難以有效地與無線耳機、智能手錶、無線喇叭等進行互動，加上這類功能沒有所謂「Plan B」，故將會大大影響用家的使用體驗。

Watch GT 雖然是 Huawei 旗下產品，但若不能使用藍牙功能，將難以與手機進行互動，功能大減。

事實上，Google 亦早已看到上述的可能性，故此近日亦將 Huawei 的 P30 Pro 及 Mate X 旗艦手機從 Android.com 的建議手機中移除；Google 此一舉動，一方面回應美國官方的命令，另一方面亦對 Huawei 未來推出的產品投以不信任的一票。

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