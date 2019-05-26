含WannaCry等6種最具破壞力惡意軟件　天下至毒Laptop值近千萬？

一些世上最偉大的藝術品，因充滿傳奇性的背景、錯綜複雜歷史或典故而聞名。相信好多人都聽過珍貴珠寶首飾或畫作有邪靈依附或咀咒、會為物主招來噩運或禍患的傅說。名為「混沌的持久」的一部筆記本手提電腦也非常危險；其拍賣累積的叫價，也足以令人目瞪口呆。

此部名為「混沌的持久」（The Persistence of Chaos）的Laptop，係由網絡藝術家郭偶東（Guo O Dong）創作的「藝術品」。表面上是部普通筆記本電腦，裡面卻裝滿了包括超強勒索軟件Wannacry在內共6種世界上最危險的惡意軟件，堪稱天下至毒電腦，令人想起南洋降頭術士把蠍、蛇、蜈蚣、蟾蜍和蜘蛛等毒物放入皿中煉出蠱毒。但只要你不接Wi-Fi或插入USB手指，這部名副其實「生化危機」便非常安全，無法累機累人。

除了畫面顯示中了WannaCry外，「混沌的持久」表面上是部普通筆記本電腦，裡面卻裝滿6種世界上最危險的惡意軟件，堪稱天下至毒電腦。（The Persistence of Chaos）

郭偶東對外媒The Verge表示他創作這件Laptop作品的意圖是「將數碼世界構成的抽象威脅實體（具現）化」（make physical the abstract threats posed by the digital world）。郭偶東說，世人對於電腦中發生的攻防現象似乎看得閒，覺得不會影響到現實世界；但他認為這種幻想很荒謬，「武器化」的電腦病毒可以影響（甚至癱瘓）電網或其公共基建設施，直接傷害人類社會。

創作「混沌的持久」，敦偶東所使用的是10.2吋Samsung NC10-14GB Laptop筆記型電腦。他揀選了6隻世上最猛惡意程式，安裝於該部機上：ILOVEYOU、MyDoom、SoBig、WannaCry、DarkTequila和BlackEnergy。每種劇毒都獨當一面，均曾經造成巨大經濟損失，敦偶東估計有950億美元（約港幣7,410億元）。

ILOVEYOU病毒早見於2000年，通常以Email電子郵件附帶的情書形式出現。2017年起肆虐全球的WannaCry相信不用多介紹，此股疑似由朝鮮發動的勒索軟件攻擊，癱瘓了世界各地工廠和醫院的電腦。

敦偶東表示WannaCry是數碼攻擊破壞現實世界帶之上佳例子。他說WannaCry導致英國公共醫療體系損失達百萬美元，勒索軟件取消了成千上萬單醫生預約，令病人不能及時接受診治。敦偶東認為，病毒攻擊會造成人命傷亡的推論並非跳躍，即使病人的損失很難逐一、直接地反映出來也好。現在，勒索軟件仍在肆虐巴爾的摩一帶。

另類獵奇作品「混沌的持久」，是由網絡安全公司DeepInstinct委託製作，目前正於網上拍賣。Laptop受到全天候串流直播監控，確保這部百份百「喪屍電腦」不會突然被人移動或偷走，引發下一次互聯網災難。有興趣入手的獵奇控朋友，可密切關注拍賣價格上漲，又可參與落標競投，目前（本文執筆之際拍賣剩餘時間約22小時）叫價已超過120萬美元（約港幣936萬元）。

一部無得用的電腦獲得如此天價實在超級反常，近乎瘋狂；但郭偶東仍然很喜歡這件作品，更喜歡將之視為「一本動物寓言集」、「一套歷史性威脅的檔案」。