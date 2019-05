含WannaCry等6種最具破壞力惡意軟件　天下至毒Laptop值近千萬？

一些世上最偉大的藝術品,因充滿傳奇性的背景、錯綜複雜歷史或典故而聞名。相信好多人都聽過珍貴珠寶首飾或畫作有邪靈依附或咀咒、會為物主招來噩運或禍患的傅說。名為「混沌的持久」的一部筆記本手提電腦也非常危險;其拍賣累積的叫價,也足以令人目瞪口呆。

此部名為「混沌的持久」(The Persistence of Chaos)的Laptop,係由網絡藝術家郭偶東(Guo O Dong)創作的「藝術品」。表面上是部普通筆記本電腦,裡面卻裝滿了包括超強勒索軟件Wannacry在內共6種世界上最危險的惡意軟件,堪稱天下至毒電腦,令人想起南洋降頭術士把蠍、蛇、蜈蚣、蟾蜍和蜘蛛等毒物放入皿中煉出蠱毒。但只要你不接Wi-Fi或插入USB手指,這部名副其實「生化危機」便非常安全,無法累機累人。

除了畫面顯示中了WannaCry外,「混沌的持久」表面上是部普通筆記本電腦,裡面卻裝滿6種世界上最危險的惡意軟件,堪稱天下至毒電腦。

郭偶東對外媒The Verge表示他創作這件Laptop作品的意圖是「將數碼世界構成的抽象威脅實體(具現)化」(make physical the abstract threats posed by the digital world)。郭偶東說,世人對於電腦中發生的攻防現象似乎看得閒,覺得不會影響到現實世界;但他認為這種幻想很荒謬,「武器化」的電腦病毒可以影響(甚至癱瘓)電網或其公共基建設施,直接傷害人類社會。

創作「混沌的持久」,敦偶東所使用的是10.2吋Samsung NC10-14GB Laptop筆記型電腦。他揀選了6隻世上最猛惡意程式,安裝於該部機上:ILOVEYOU、MyDoom、SoBig、WannaCry、DarkTequila和BlackEnergy。每種劇毒都獨當一面,均曾經造成巨大經濟損失,敦偶東估計有950億美元(約港幣7,410億元)。

ILOVEYOU病毒早見於2000年,通常以Email電子郵件附帶的情書形式出現。2017年起肆虐全球的WannaCry相信不用多介紹,此股疑似由朝鮮發動的勒索軟件攻擊,癱瘓了世界各地工廠和醫院的電腦。

敦偶東表示WannaCry是數碼攻擊破壞現實世界帶之上佳例子。他說WannaCry導致英國公共醫療體系損失達百萬美元,勒索軟件取消了成千上萬單醫生預約,令病人不能及時接受診治。敦偶東認為,病毒攻擊會造成人命傷亡的推論並非跳躍,即使病人的損失很難逐一、直接地反映出來也好。現在,勒索軟件仍在肆虐巴爾的摩一帶。

另類獵奇作品「混沌的持久」,是由網絡安全公司DeepInstinct委託製作,目前正於網上拍賣。Laptop受到全天候串流直播監控,確保這部百份百「喪屍電腦」不會突然被人移動或偷走,引發下一次互聯網災難。有興趣入手的獵奇控朋友,可密切關注拍賣價格上漲,又可參與落標競投,目前(本文執筆之際拍賣剩餘時間約22小時)叫價已超過120萬美元(約港幣936萬元)。

一部無得用的電腦獲得如此天價實在超級反常,近乎瘋狂;但郭偶東仍然很喜歡這件作品,更喜歡將之視為「一本動物寓言集」、「一套歷史性威脅的檔案」。