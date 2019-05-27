世衛通過新版國際疾病分類　打機成癮列為疾病之一

世界衛生組織公布成員決定，正式採用第11版國際疾病分類（ICD-11），當中除了很多的醫療更新及修訂，更將打機成癮正式列入為疾病。

第11版國際疾病分類（ICD-11）已經有十多年歷史，經過無數次的修訂終於在近日一致通過最終批核，並將會在2022年1月正式落實。當中有一項新條目「6C51 Gaming disorder」，正式將玩電子遊戲玩上癮納入為「電玩失調症」疾病。

世衛公布ICD-11正式通過（世衛網站）

條目中簡單明確將打機成癮的「電玩失調症」以3個條件釐定：

無法控制自己打機（開始、停止、頻率、強度、時間等） 不斷地將打機的優先度增加，比其他興趣及日常活動更優先 無視負面後果而繼續打機，嚴重影響個人、家庭、社會、學習、事業或其他重要領域

文件中也說明「打機」包括了數碼、電視、線上、離線遊戲，而「打機習慣」的規律可能是持續、偶發、周期的型式。「打機成癮」的診斷期需要最少12個月，因應診斷設備及方法、或者病人症狀過於嚴重時可能縮短。

打機上癮的新條目（世衛網站）

相信不少機迷看到以上3個項目後都表示自己一直都是這樣，例如玩Zelda:BOTW/DQ Builder 2/Witcher 3/Cities Skylines，日日打到天光停不到然後直接上班、打隻狼打到見到幻覺別人背後會有紅點、打KH3打到見到1大兩小的圓型會以為是米奇老鼠印記。又或者玩GBF取得十天極/古戰場英雄稱號的傷殘人士(腰/肝臟)、FGO課金寶5葛飾北齋/水著BB抽到傾家蕩產無錢食飯等等。不知道我們去到2022年時可否看醫生，Claim個保險，再請病假繼續打機了（喂）。