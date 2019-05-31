【網購攻略】618 淘寶震撼價 ¥2259 小米4S 50寸4K高清電視機

618淘寶節，限時優惠活動已經陸續展開！當中小米50寸4K高清電視機是你不能錯過的促銷超抵貨品！還在猶豫？立即按下連結了解更多！超抵優惠只有2小時，你不能絕過！

618淘寶節，限時優惠活動已經陸續展開！當中小米50寸4K高清電視機是你不能錯過的促銷超抵貨品！

只要於6月1日的凌晨12點至2點時段，於此連結購買小米50寸4K高清平板電視機，只需¥2299！(原價¥2899) 超級抵，而且只要進618淘寶節活動會場，就可以領取「大家電專屬優惠券」，再減¥50，所以只需¥2259！便能把小米50寸4K高清平板電視機帶回家，而且零運費到家！不廢吹灰之力便能擁有超抵高質電視。

(淘寶截圖)

小米50寸4K高清電視機絕對支援香港的電視頻道。更配置4K HDR人工智能語音功能，只要按住搖控器的語音鍵，說出指令，例如是，：「天氣怎樣？」﹑「想看劉德華的電影」，人工智能的功能都能幫你解決。

小米50寸4K高清電視機採用50寸的屏幕，並配合HDR顯示技術，擁有超高清畫質，讓細節更清晰，畫面層次更豐富，視覺效果更震撼。畫質高清之餘，50寸屏幕之大，讓視覺體驗更享受。

而且電視機還配置高性能的處理器，讓你不論看電影還是打遊戲，速度都很快。

另外還可選擇43寸，所有功能﹑優惠一樣，價錢只需¥1799！同樣只要領取「大家電專屬優惠券」，則可再減¥50，所以只需¥1749便能擁有小米43寸4K高清電視機。

還在猶豫？立即按下連結了解更多！超抵優惠只有2小時，你不能絕過！

很多香港買家都分享了用後感及評論：