【WWDC 2019】iPadOS 登埸　多工處理可當Macbook副螢幕　支援USB

iPad 終於都自定門戶，推出專用的作業系統 iPadOS。一改介面後，iPad 的性能也被進一步擴大，現在已經算是集平板﹑螢幕和小型筆電於一身的電子產品。想知新的 iPadOS 有什麼強勁的功能？即睇以下介紹。

新的介面

更新完 iPadOS 後，iPad 的主頁也會有所不同。將可顯示更多的 Apps，以及顯示資訊欄在左邊。用家現在可以直接看到更多的資訊在同一個頁面上，如天氣﹑日歷和活動等，充分發展 iPad Pro 大畫面的優勢。

iPadOS 新介面（Apple 官網圖片）

多工處理

用戶終於都可以用 iPad 同時開啟兩個 Apps 在同一個畫面上，把它們並列放左畫面的左右兩旁，大大提升工作效率。更實用的是，用戶可以打開同一個 App，例如在 WWDC2019 的示範，同時打開兩個 Word 程式工作，做到了電腦上的多視窗工作效果。合併了兩個 Apps 後，也可以在程序管理的介面中，看到什麼 Apps 已經合併了，點擊就會同時打開兩個程式。最令用戶高興的，或許是可以用 iPad 當為 Macbook 的第二個螢幕。

同時打開兩個一樣的程式非常有用（Apple 官網圖片）

更強大的 Apple Pencil

更新了 iPadOS 後，Apple Pencil 的功能也會被提升。用戶只要把 Apple Pencil 點擊網站的角落位置，就能完整進行截圖和編輯。同時，也可以直接拉到 email 作圖片傳送。加入新的 Apple Pencil 控制版，能更快捷地更改筆的類型﹑顏色和線條粗幼等。而且， Apple Pencil 的反應時間由本來的 20ms，提升到 9ms。

左邊的 Apple Pencil 面板也非常實用（Apple 官網圖片）

文件傳送終有突破

以往 iPad 要傳送文件和相片等，都要使用 AirDrop（Apple 產品之間）和 iTunes（電腦）傳送，要件比較多。不過加入了文件（Files） App 後，終於都支援外接儲存裝置，例如 USB﹑SD 卡和 SMB 文件伺服器等，提供更多的文件傳送方法。

（Apple 官網圖片）

新的快捷指令

另一個主要的功能在 iPadOS，就是文字編輯工能。現在只要用三隻手指，就能直接對一段文字進行複製﹑貼上和刪除的指令。簡單又直接的快捷指令，令本來期待 iPadOS 會支援滑鼠的用戶重獲希望。

可更新為 iPadOS 的產品：

12.9-inch iPad Pro﹑11-inch iPad Pro﹑10.5-inch iPad Pro﹑9.7-inch iPad Pro﹑iPad (第六代)﹑iPad (第五代)﹑iPad mini (第五代)﹑iPad mini 4﹑iPad Air (第3代)﹑iPad Air 2。