清潔龍阿德二創玩JoJo奇妙冒險Gag　三大替身能力食住行入手滅鼠

之前有傅政府滅鼠工作嚴重缺乏效率，每滅一隻老鼠需花3700元，浪費納稅人金錢。一向喜歡二次創作、使用Meme和Rap潮Trap的政府食環署吉祥物「清潔龍阿德 Keep Clean Ambassador Ah Tak」Facebook專頁繼惡搞《龍珠》、《網球王子》和《復仇者聯盟》後，也玩到《JoJo奇妙冒險》的替身能力Gag，網民收貨乎？

「無駄無駄無駄無駄無駄無駄！」政府食環署的「清潔龍阿德 Keep Clean Ambassador Ah Tak」Facebook專頁素來詼諧大膽、抽水當食飯，有見最近有關部門加緊滅鼠，昨晚出文大玩《JoJo奇妙冒險》系列的Gag說：「身為替身使者嘅我，特意派咗三個替身，分食、住、行三方面滅鼠：」只見Poster中阿德穿起日本校服，猶如第三部主角空條承太郎上身（但點解唸宿敵Dio口頭禪「無駄」？（笑））。

向來喜歡二次創作和使用Meme的政府吉祥物「清潔龍阿德 Keep Clean Ambassador Ah Tak」專頁大玩《JoJo奇妙冒險》替身能力Gag。使出三大替身能力「糧食回溯」、「 拆屋之鬼」和「封路大師」，由食住行方面著手滅鼠。（清潔龍阿德 Keep Clean Ambassador Ah Tak Facebook專頁）

荒木飛呂彥漫畫《JoJo奇妙冒險》在1989年推出第三部《星塵鬥士／星塵遠征軍》時加入「替身」的超能力戰鬥模式，取代頭兩部的能力「波紋」，有幾別開生面相信不用多介紹。原作設定是每位「替身使者」只有一種替身能力，但清潔龍阿德一條龍卻有三個替身，真是Hight到不行啊。

阿德第一個替身「糧食回溯」能力是「對食物進行時間回溯，放回原處，再施加力場遮蓋食物，令老鼠鬧饑荒」，從其「大細臉」造型來看設計明顯抄考自第五部《黃金之風》大反派老闆迪亞波羅的「緋紅之王 King Crimson」。第二替身「拆屋之鬼」的能力可「快速將雜物清理，速度僅次於白金之星，再以1:99家用漂白水消毒老鼠出沒之地，令到老鼠流離失所」，其貓耳令人想起第四部《不滅鑽石》中殺人犯吉良吉影的替身「殺手皇后 Killer Queen」，拆老鼠屋變炸人類屋就不好了。

至於阿德第三個替身「封路大師」聲稱「能夠以無限分身封印不同渠口、仲有牆身同地面嘅窿，防止老鼠進出」。靈感終於不是來自壞蛋，而是《黃金之風》的神槍手米斯達的「性感手槍 Sex Pistols」，也是6隻小人組成。不過阿德話封路大師是無限分身，這方面就有點似《不滅鑽石》的肥仔矢安宮重清分成數百個的「收成者 Harvest」。

網民負面留言反應（點擊放大截圖）：

清潔龍阿德三年前在Facebook出現，本身已憑幽默作風累積一班Fans，加上JoJo在香港也有一定數量擁躉，本身套作品都很多Memes，因而對阿德個Post受落者眾，紛紛大讚「識玩」、「無Like錯Page」、「係清潔龍超越大嘥鬼嘅里程碑」云云。不過有人歡喜有人憎，好自然的事情。對於不熟JoJo的素人網民來講，個Post太In Joke看不明白。而部份JoJo粉批評阿德錯用替身、對原作是侮辱，也有人質疑食環署JoJo有否給版權費作者荒木，如此二次創作有侵權之嫌。